Усмирители ураганов

2017-й глазами советских фантастов

Сканированные кадры из советского диафильма 1960 года о жизни в 2017 году, опубликованные в соцсетях, вероятно, сильно удивят не только современную молодежь, но и людей, заставших эпоху СССР. В нем художники студии «Диафильм» фантазировали, каким станет Советский Союз в столетнюю годовщину Великой Октябрьской революции.

Этот своеобразный комикс под названием «В 2017 году» рассказывает фантастическую историю о том, как советские ученые с помощью летающей станции управления погодой, способной усмирять ураганы, уничтожают 12-балльный шторм, который возник в Черном море после взрыва, устроенного последними империалистами в Тихом океане. Лучи мощной мезонной энергии растворили смертоносный смерч и спасли тысячи людей. Народ ликует, выхватывая друг у друга свежую газету с сообщениями о новых достижениях советской науки в управлении погодой. А в это время в далеком Заполярье московские школьники, приехавшие на экскурсию в подземный город Углеград, восхищаются завоеваниями строителей коммунизма...

Но, кстати, авторы диафильма более полувека назад сумели предсказать и некоторые успехи современной цивилизации. Например, телевидефон, по которому общаются персонажи, находящиеся в разных концах страны, сегодня есть во всех смартфонах и компьютерах, а кулинарная машина на кухне у главных героев похожа на кухонный комбайн, только еще умеет читать.

Помимо этого, как мечтали авторы комикса, в 2017 году появились фотонные ракеты и атомные поезда, над бездонными горными ущельями вознеслись гигантские мосты, реки Обь и Енисей повернулись вспять, пополняя своими водами Каспийское море, а плотина, построенная через Берингов пролив, преградила путь холодному течению из Ледовитого океана и улучшила климат Дальнего Востока.

Завершают рассказ кадры ликующей столицы, которая готовится к столетию Великого Октября...

Всего в диафильме 45 слайдов.