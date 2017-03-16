Проекты СССР по управлению климатом на грани фантастики

Нереализованные проекты по смягчению климата Арктики и Дальнего Востока, разработанные в первой половине XX века, найдены в архиве Госплана СССР в Петербурге, сообщает ТАСС.

Как рассказал представитель Военно-исторического общества Павел Филин, советские инженеры сосредоточились на реках. Устье Оби планировалось перенести западнее, а Амур вернуть в его старинное, более южное русло.

– Оба проекта должны были, по мысли их инициаторов, смягчить климат: улучшить ледовую обстановку в Карском море и привести к потеплению на Дальнем Востоке, особенно на Чукотке, – объяснил Филин.

Перенос устья Оби по плану, разработанному в 30-е годы, предполагал строительство дамбы поперек Обской губы, что вызвало бы подъем воды и перенаправило сток реки в Байдарацкую губу, расположенную западнее Обской.

Что касается Амура, известно, что он прежде дважды менял свое течение, смещая место впадения в Японское море к северу. В результате того, что мощная река несла свои воды в неширокий Татарский пролив, он обмелел и по нему уже не смог проходить один из рукавов тихоокеанского течения Куросио.

– Проект, относившийся к ранней послевоенной поре (к 1945 году), предполагал вернуть прежнюю ситуацию: пустить Амур по историческому южному руслу и вызвать потепление на Дальнем Востоке, – отметил исследователь.

Среди обнаруженных в архивах проектов были также чудеса техники: ледоход-вездеход, шагоходы, проект по получению энергии из холода. Все эти амбициозные идеи прошлого Павел Филин с двумя коллегами решили обобщить и представить в книге «Арктика на грани фантастики», выход которой запланирован на конец 2017 года.