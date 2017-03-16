Особенности дачной моды – 2017

И на грядках хочется быть красивой

Готовясь к новому трудовому семестру, дачники запаслись всем необходимым: семенами, удобрениями, укрывным материалом, даже кое-какие садовые инструменты купили. А про обновление гардероба не забыли?

Давайте вспомним правило номер один: дача – не склад для хлама! Поэтому ни в коем случае не везите туда старые заштопанные штаны с отвисающими коленками или бесформенные полинявшие футболки. На рынке или на распродажах можно приобрести обновки недорого. Главное – творчески подойти к подбору вещей, в которых вы будете красоваться весь теплый сезон у себя в саду и на огороде.

Первым делом нужно, конечно же, подумать о шляпке, которая не только защитит вас от палящего солнца, но и внесет в дачный облик особый шарм. Кому-то больше идут широкополые шляпы, кому-то – кокетливые маленькие головные уборы, а кто-то, несмотря на большой жизненный опыт за плечами, преображается в современной молодежной бейсболке.

– А вот так мне хорошо? А, может быть, эта шляпка лучше? – советовались участницы экологической гостиной краевой библиотеки имени Горького, крутясь перед зеркалом, готовясь к фотосессии. Она была организована в минувшую пятницу в ходе встречи редакции журнала «Сады и огороды Приморья» с читателями и продолжила уже заложенную здесь традицию дефилировать в украшенных дачных шляпках. А сделать фотографии на память пришел фотокорреспондент газеты «Владивосток» Алексей Воронин.

Кроме того, на встрече состоялся мастер-класс по дачной фотографии, который провел опытный фотограф и журналист Юрий Мальцев. Он дал простые, но очень полезные советы о том, как правильно составить композицию снимка, как выигрышно использовать дополнительный свет. Сейчас практически все дачники много фотографируют, стараясь запечатлеть на память любимые цветы или выращенный богатый урожай. Однако зачастую не хватает опыта и знаний для того, чтобы снимки получились выразительными и красивыми. Поэтому урок Юрия Геннадьевича был очень кстати. Как и подсказки известного приморского репортера Николая Кутенких о секретах хорошей заметки. Николай Николаевич рассказал, как выстроить материал, который готовится для журнала, на что нужно сделать акценты, с чего его лучше начать и чем завершить. Даешь удачную дачную фотолетопись! Лучшие заметки и фотографии обязательно будут опубликованы в журнале «Сады и огороды Приморья». За 10 лет существования у издания сложился инициативный внештатный актив, благодаря которому освещаются важные садоводческие события в крае, обобщается лучший опыт на местах. Но и новичкам мы всегда рады!

На встрече с редакцией журнала еще дегустировали травяные чаи, знакомились с новыми пряными травами, делились впечатлениями о прочитанных публикациях, высказывали пожелания редакции о темах, развития которых хотели бы увидеть в последующих номерах. Она завершила цикл занятий в экологической гостиной минувшего межсезонья. Учеба продолжится осенью, когда будет выращен и собран урожай. А сейчас пора на практике применить то, чему научились в зимние месяцы. Весенний день год кормит.

…Отправляясь на дачу, не забудьте любимую шляпку!

Справка «В»

Основные фасоны головных уборов, которые вполне вписываются в дачный стиль:

1. Широкополые шляпы – изысканная классика на любой случай.

2. Соломенные шляпы – актуальное дополнение к летнему наряду.

3. Шляпа-тюрбан – вариант для романтичного образа.

4. Шляпа-котелок – популярное ретро при создании тематического образа.

5. Шляпа-федора – эксклюзивная модель для свободолюбивых женщин с независимым нравом. Некогда «мужская» шляпа в наши дни пользуется огромным спросом среди модниц со всего мира.

6. Шляпы в ковбойском стиле, кепки, бейсболки, кепи – смелые и молодежные варианты.



