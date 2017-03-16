Браво Городний! Браво Пушкарев!

На открытии муниципального Центра современного искусства публика не сдерживала эмоций

Центру современного искусства Владивостока позавидуют столицы

Обычно в двери старинного особняка на улице Адмирала Фокина, 25 заходят либо скромные тихие пенсионеры, направляясь по своим «соцзащитным» делам, либо шумно, весело прибывают нарядные компании с цветами и шампанским – в загс приехали, брак регистрировать. Но отныне Владивосток и все его гости должны знать: теперь вход в эти двери открыт для тех, кто хочет попасть в мир подлинного искусства!

С открытием «Артэтажа» горожан поздравил глава Владивостока Игорь Пушкарев.

«Я всегда хотел, чтобы в нашем городе появился музей современного искусства, поэтому приложил все усилия для его создания. Отдельно хочу поблагодарить Александра Городнего за саму идею и вклад своей коллекции в развитие этого проекта», – написал Игорь Пушкарев на своей странице в социальной сети.

Глава Владивостока выразил сожаление, что ему не удалось лично присутствовать на открытии.

«Не только путь художника бывает тернист, но и мэра тоже. Мысленно с вами, уважаемые друзья!» – добавил Игорь Пушкарев.

На днях в историческом доме Дэмби на улице Адмирала Фокина, 25 торжественно открылись красивые и уютные выставочное залы второго и третьего этажей и тем самым окончательно и бесповоротно получил прописку муниципальный центр современного искусства «Артэтаж». Мечта, которую без малого 40 лет пестовал Александр Городний, сбылась.

Бродячая коллекция

Будущий галерист и коллекционер начал собирать свою грандиозную коллекцию в далеких 80-х. Тогда Александр Городний занялся продвижением современных приморских художников в масштабах страны. На чистом энтузиазме, можно сказать. С помощью меценатов (к слову, удивительно складывается жизнь: в числе тех самых меценатов был, например, сегодняшний губернатор Сахалина Олег Кожемяко) провел в Москве выставку «Владивосток», где показал работы художников, входивших в группы «Владивосток», «Штиль». Выставка произвела фурор, ведь в столице, как это часто бывает, высокомерно полагали: «Ну какое там в провинции может быть современное искусство?». А у нас уже тогда гремели такие имена, как Андрей Камалов, Виктор Шлихт...

Понемногу коллекция Городнего складывалась. А потом наступили пресловутые лихие 90-е, и началось долгое и утомительное странствие «Артэтажа». Все, наверное, кто следит за творческой жизнью Владивостока, об этом знают. Сначала экспозиция размещалась на первом этаже «Белого дома», но была оттуда изгнана. Потом ее взял под крыло ректор ДВГТУ Геннадий Турмов, и казалось, что «Артэтаж» прочно осел в комплексе музеев вуза на фуникулере. Но затем ДВГТУ растворился, став частью федерального университета, и перед огромной экспозицией замаячила реальная перспектива отправиться в какой-нибудь из корпусов на Русском, чтобы пребывать там в ожидании, когда же приедут на островную территорию жители или гости Владивостока на современное искусство посмотреть...

С идеей создать в приморской столице музей современного искусства Александр Городний обращался и ко всем губернаторам, начиная с Наздратенко, и ко всем градоначальникам, сколько их было во Владивостоке. И не только к ним. Были у нас полпреды – с ними обсуждал, были агентства по развитию Дальнего Востока – и туда письма писал. Словом, ни минуты не сидел в ожидании, что «сами придут и все предложат». А огромная коллекция к тому времени уже была бесценной, и ее судьба не могла не волновать Александра Ивановича.

Но в ответ на все свои письма, просьбы, рассказы галерист получал в лучшем случае неопределенное «подумаем». До тех пор, пока не состоялся разговор с главой Владивостока Игорем Пушкаревым. И наконец вместо туманных обещаний коллекционер услышал твердое «да». Так началась новая жизнь «Артэтажа». Александр Городний передал свою коллекцию Владивостоку, а город выделил под центр современного искусства историческое здание.

Куда приводят мечты

– Я счастлива, что мы сегодня встретились с вами здесь, что каждый из нас может сказать: мечты сбываются, нужно мечтать и надеяться, работать, и тогда то, что ты запланировал, обязательно сбудется, – сказала на открытии новых залов «Артэтажа» заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева. – Сегодня здесь собрались те люди, которые непосредственно причастны к открытию этих прекрасных залов. Это строители, занимавшиеся восстановлением и реконструкцией здания, а это, поверьте, непросто – иметь дело с памятником архитектуры и истории. Это Вера Глазкова, которая много лет активно поддерживала Александра Городнего в его стремлении создать музей. Это Александр Долуда, который искал подходящие помещения и который, собственно, увидел в доме Дэмби перспективу, сумел сквозь нагромождение кабинетов разглядеть здесь будущие выставочные залы. Это и Марина Баринова, и еще многие и многие, кто поддерживал Александра Ивановича.

Но, конечно, решение о создании во Владивостоке центра современного искусства, об изменении судьбы дома Дэмби принимали два человека. Первый – это Александр Городний, подаривший Владивостоку коллекцию, которую он собирал всю свою жизнь. 1280 предметов искусства он отдал в дар любимому городу, и такой поступок невозможно переоценить.

А второй человек, решение которого стало первым радикальным шагом к воплощению мечты в жизнь, – это глава Владивостока Игорь Пушкарев. Как обычно принимаются решения главой города? Сначала заместители прорабатывают варианты, докладывают, объясняют, предъявляют расчеты. Решение же о создании центра Игорь Сергеевич принял, можно сказать, сердцем. Он поговорил с Александром Городним и сказал: «Центр будет!» А дальше уже специалисты стали прорабатывать, считать, воплощать в жизнь.

Спасибо Игорю Сергеевичу и Александру Ивановичу! Спасибо тем, кто в разное время помогал собирать коллекцию, дарил работы. Коллекция великолепная, я счастлива, что у нас в городе есть такой центр современного искусства, есть люди, которые знают и ценят искусство. Желаю долгой жизни «Артэтажу». Здоровья и удачи вам, Александр Иванович! Какая радость, что на год вперед уже расписаны выставки, что здесь будет бурлить жизнь. Горожане, приходите в наш центр, приводите друзей, пусть здесь все кипит!

Кто в соседях у Неизвестного?

В том, что жизнь в «Артэтаже» будет кипеть, можно не сомневаться: на открытие новых залов пришли и постоянные посетители выставок, и музейщики, и театральные деятели, и общественники, и журналисты. В этот день в светлых, очень стильно и строго отделанных залах звенела самая настоящая радость. И возгласы в толпе зрителей: «Браво, Городний! Браво, Пушкарев!» – уж поверьте, дорогие читатели, шли от всей души.

А сам Городний, рассказывая о том, что уже сделано и что еще предстоит, не мог сдержать улыбки.

– Третий этаж – это залы постоянных экспозиций, – объяснял Александр Иванович. – Пока что здесь представлена самая что ни на есть классика современного искусства: Юрий Жарких, Эрнст Неизвестный, Михаил Шемякин, Оскар Рабин. Фонды у нас большие. Как только оформим еще часть работ в багет, в рамки, сразу их выставлю, как только добавим жалюзи на окна – представлю фотографии и графику.

На втором этаже будут размещаться временные выставки, первой из которых станет экспозиция «Посмотри на Владивосток», она откроется в День города. Сейчас там размещены работы мастеров, с которыми я начинал когда-то в конце 80-х: Андрей Камалов, Владимир Погребняк, Виктор Шлихт, Джон Кудрявцев, скульптуры Надии Шаймордановой. Также здесь стоит «Солженицын» Валерия Ненаживина, выставлены работы Евгения Макеева, Виктора Серова, Екатерины Кандыбы, Ильяса Зинатуллина...

Что касается залов, вход в которые был со стороны Океанского проспекта, они тоже будут задействованы, как и сейчас, пройти в них можно будет со второго этажа.

На первом этаже, когда будут выселены краевые организации (надеюсь, власти края все же пойдут навстречу и примут решение их переселить из здания музея), будут полноценные фондо-хранилища, конференц-зал, магазин для художников. Мы встречались с Сергеем Матлиным, начальником департамента культуры, он очень надеется, что этот вопрос удастся сдвинуть с мертвой точки. Ведь уже который год просим... Ну да все впереди, я верю! Сейчас у меня в душе радость. Мы постоянными маленькими шажками движемся к тому, о чем я мечтал еще с 90-х годов.

Прямая речь

Нина Шульгина, искусствовед:

– Эти 380 квадратных метров на улице Адмирала Фокина после масштабных ремонтных работ, когда удалось сохранить артефакты уникального старинного особняка, излучают свет и энергию созидания. Важный день в истории Владивостока. Счастье есть! Александр Городний – наш герой!

Вера Глазкова, галерист:

– Такие залы неправильной формы имеют особую ауру, они хороши для музея, здесь одна экспозиция не мешает другой. Прямоугольные залы сложнее в этом смысле, они чаще годятся для персональных выставок. А эти помещения очень хорошо подходят для музейных целей. Я счастлива, что именно здесь разместился «Артэтаж».

Виктор Бусаренко, главный режиссер театра кукол:

– Это идеальное место для музея современного искусства: старинное здание, где высокие потолки, балкончики, эркеры – словом, живет история. Очень хочется, чтобы экспозиции сменяли друг друга, чтобы пополнялись фонды.

Очень эстетично сделан ремонт, ничего лишнего, нейтральные тона, ничто не мешает воспринимать искусство.

Справка «В»

Начиная с 2015 года в здании на Адмирала Фокина, 25 были освобождены помещения (третий и частично второй этажи), занимаемые городскими административными структурами, проведено их расселение в другие муниципальные здания. Затем была выполнена тщательная реконструкция освободившихся помещений при максимальном сохранении фрагментов культурного наследия, приобретено и смонтировано выставочное оборудование. Одновременно проводилась оценка и инвентаризация произведений искусств, переданных в муниципальную собственность.

В 2016 году ко Дню города на втором этаже здания (со стороны Океанского проспекта) были реконструированы и приведены в порядок помещения площадью 160 кв. м, и здесь была открыта первая официальная выставка.



