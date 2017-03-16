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Благоустройство

Захотим – фонтан построим. Или детский городок

Горожане должны сами решить, какие придомовые территории, парки, скверы или другие общественные зоны необходимо обустроить в первую очередь. Таков принцип новой программы формирования комфортной городской среды, которая реализуется в приморской столице.

Как уже сообщал «В», в рамках масштабного государственного проекта муниципалитет разработал приоритетную программу «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год. Это совершенно новый механизм принятия решений по благоустройству значимых для людей территорий, предполагающий, что горожане станут активными участниками этого процесса. Жители приморской столицы, как никто другой, знают, где именно нужна детская или спортивная площадка, где не хватает зелени и парковой инфраструктуры, а где для полного комфорта можно и фонтан построить. Только после изучения всех идей и одобрения самих горожан разработанные на основе их предложений дизайн-проекты будут претворены в жизнь. От нас с вами требуется лишь одно: быть активнее.

На данный момент проект муниципальной программы опубликован, специалисты администрации города разработали порядок и сроки предоставления предложений о включении в нее дворов и общегородских территорий, а также сформирована общественная комиссия, которой предстоит обсудить и оценить все идеи. По итогам этой работы до 25 мая городская программа формирования комфортной городской среды будет утверждена.

Прием заявок стартовал, не оставайтесь в стороне. А как это сделать, мы расскажем подробнее.

Как включить свой двор в городскую программу благоустройства

Отметим, что прием заявок по обустройству придомовых территорий продлится до 21 апреля включительно. Важно также знать, что по условиям программы в ней не могут принимать участие дворы многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года, а также получавшие в период с 2007-го по 2016 год бюджетные средства на проведение работ по капитальному ремонту дворовых проездов, на обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек и урн для мусора.

В течение недели после окончания приема заявок, с 24 апреля по 1 мая, комиссия рассмотрит предложения заинтересованных лиц и примет решение о включении дворовой территории в муниципальную программу.

Как внести предложения по благоустройству общественных пространств

Муниципальная программа формирования комфортной городской среды предполагает также благоустройство общественных пространств. Свои предложения по обустройству общегородских территорий – набережных, скверов, парков, пешеходных зон и т.д. – все желающие могут направить в управление градостроительства и архитектуры администрации Владивостока.

После определения списка, объемов и стоимости проектов всех предлагаемых к благоустройству территорий к работе приступит общественная комиссия. При выборе общественного пространства для благоустройства в текущем году комиссия будет руководствоваться критериями оценки, утвержденными постановлением администрации Владивостока № 833 от 30.03.2017. 

В предложениях необходимо указать:

– местоположение общественной территории;

– перечень работ, предлагаемых к выполнению на общественной территории, включающий в том числе сведения о размещении оборудования, материальных объектов и образцов элементов благоустройства;

– информацию по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

– информацию и графические материалы, содержащие изображения предлагаемого благоустройства (чертежи, фото, видео, рисунки и т.д.);

– проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.

Предложения и прилагаемые к ним материалы с пометкой «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа» на 2017 год принимаются до 28 апреля включительно.

1. На бумажном носителе – по адресу: Владивосток, ул. Западная, 15, каб. 704 (время работы: пн–чт – с 9.00 до 18.00, пт – с 9.00 до 16.45, обед с 13.00 до 13.45).

2. В электронной форме – на электронную почту управления градостроительства и архитектуры ugia@vlc.ru с последующим представлением оригиналов документов.

Для участия в отборе собственникам дома необходимо составить заявку и подать ее (два экземпляра) в управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока (бланк заявки можно найти на сайте vlc.ru в разделе «Благоустройство»).

К заявке нужно приложить пакет документов.

1. Заверенная копия протокола общего собрания собственников. Протоколы должны содержать следующую информацию:

– решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;

– перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ (ремонт асфальтобетонного покрытия, обеспечение освещения придомовой территории, установка скамеек и урн);

– перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ (к дополнительным работам относится оборудование детских или спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территории; дополнительные работы предполагают участие собственников в финансировании работ);

– решение о доле трудового участия заинтересованных лиц (в случае принятия решения о необходимости проведения дополнительных видов работ);

– решение о выборе представителя (представителей).

2. Акт обследования дворовой территории по установленной форме (бланк акта также можно найти на сайте vlc.ru в разделе «Благоустройство»).

3. Копия документа, удостоверяющего личность, для участника отбора – физического лица.

4. Копии устава, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет, копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами для участника отбора – юридического лица.

5. Локальный сметный расчет благоустройства дворовой территории.

6. Дизайн-проект благоустройства дворовой территории (по желанию участника отбора).

Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в отборе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) участника отбора (для юридических лиц) и подписана участником отбора.

В случае если многоквартирные дома, расположенные на одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, заявка подается от имени уполномоченных лиц, определенных протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.

Пакет документов необходимо направить до 21 апреля в управление содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

1. На бумажном носителе – по адресу: Владивосток, ул. Ильичева, 15, каб. 56 (время работы: пн–чт с 8.00 до 17.00, пт – с 8.00 до 15.45, обед с 12.00 до 12.45).

2. В электронной форме – на электронную почту dom@vlc.ru с последующим предоставлением оригиналов документов.

     

Автор : Отдел новостей «В»

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