Доставка больше, чем жизнь

Началась подписка на печатные издания на вторую половину 2017 года. Чем она закончится?

Итак, стартовала подписная кампания ни шатко ни валко. Те читатели, которые по привычке ли, по потребности ли остаются верны любимым газетам, дисциплинированно оформляют подписку в первые дни. Остальные раздумывают. Какие подписные тиражи получат печатные СМИ на финише кампании?

Деньги решают не все

Статистика неумолима: с 2014 года подписка снизилась на 40 %. И сегодня Россия является единственной среди европейских стран, где ликвидирована ее господдержка, констатируют в Ассоциации распространителей печатной продукции (АРПП). Но и в рознице ситуация нерадужная. В прошлом году рост был только за счет открытия продаж журналов и другой периодики в супермаркетах.

Тиражи падают, издания закрываются. А стоимость подписки еще вырастет, отмечают эксперты. Например, для региональных изданий за полугодие она перевалит за тысячу рублей. Достаточно вспомнить результаты предыдущей кампании, чтобы прочувствовать напряжение момента.

По итогам первого полугодия 2017-го подписка упала на 11 %, но это «средняя температура по больнице». Если посмотреть результат по регионам, увидим печальную картину: в Москве подписные тиражи уменьшились на 19,8 %, в Московской области – на 17,8 %, а в нефтедобывающих регионах Западной Сибири падение составило от 21 до 36 %. И это регионы не с самым низким уровнем доходов, а значит, дело не в бедности населения.

Мнения экспертов о том, почему люди отказываются от подписки, разнятся. Бесспорно одно: подрывается единое информационное пространство страны.

О чем говорят цифры уменьшения подписчиков? Есть общая тенденция. Но у каждого СМИ своя статистика, потому что еженедельные издания имеют одну природу потребления, а ежедневные – другую, считает декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий.

По мнению замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, сокращение подписки – это естественный процесс, который вызван рядом причин. Во-первых, продолжается переход читателей из бумажных изданий в Интернет. Во-вторых, ряд СМИ отказывается от бумажных версий. И доходность от подписки для многих газет ниже доходности от продаж в розницу, вот почему многие издания основное внимание сосредоточили на рознице.

Господдержка необходима

Но есть и причины, которые можно устранить. Например, сделать исключение в законе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», которое позволит бюджетным учреждениям без конкурсных процедур подписываться на газеты. По словам председателя экспертного совета по региональным печатным СМИ при Минкомсвязи Софьи Дубинской, сейчас готовятся предложения по этому поводу в Минэкономразвития.

Это поможет отчасти скорректировать ситуацию. Но желательно вернуться к субсидиям для подписки на СМИ, считает замруководителя Роспечати Владимир Григорьев. Даже если «Почта России» из ФГУП будет преобразована в акционерное общество, субсидирование услуг по доставке СМИ можно вести по аналогии с пассажирскими перевозками по железной дороге или авиаперелетами для жителей Дальнего Востока.

В том, что вернуться к субсидиям для прессы необходимо, уверена и Софья Дубинская. Последний раз их предоставляли в 2014-м, это было 3 млрд рублей. Сейчас, подсчитала она, с учетом инфляции получится 6 млрд. Вопрос субсидий стоит очень остро еще и из-за того, что в регионах власти ограничены в финансировании СМИ. И это больно ударило по прессе на местах. Вместе с тем тарифы на доставку для региональных изданий неподъемные. А летом подорожает и магистральная доставка, что скажется на федеральных газетах, предупреждают эксперты.

Отказ от субсидий был серьезной ошибкой Минфина РФ, от которого исходила инициатива. Экономия бюджетных средств на доставку привела к росту стоимости печатных СМИ по подписке, они стали дороже розницы, что сделало неизбежным падение подписных тиражей, считают в АРПП.

Возвращение из Сети

Если говорить о переходе изданий в электронный вид, то, оказывается, оттуда газеты уже начали возвращаться. Там заработать удается даже меньше, чем в бумаге. Например, «Челябинский рабочий» (крупное региональное издательство) пару лет выходил в электронном виде, а теперь вернулся к бумажной версии. Так что хоронить бумагу рано.

– Есть традиции чтения прессы. Есть подписка и доставка, и само существование бумажной копии делает издание привлекательным для многих читателей, – полагает Быстрицкий. – Чтение газетных материалов на смартфонах и планшетах из-за небольшой площади экранов приводит к тому, что человек иначе воспринимает текст и ему некомфортно.

Никаких оснований полагать, что завтра бумажные газеты умрут, нет, уверен эксперт. Но следует учесть, что для тиражей играют роль экономические факторы и дизайнерские усилия. Экономические факторы – цена подписки, цена бумажной копии, формы оплаты – тоже влияют на потребление. Потребление рекламы аудиторией в бумажном варианте носит один характер, а в электронном – другой. И рекламодатели это учитывают. Яркий пример – выживание глянца с высоким качеством фотографий и печати. Эргономика потребления рекламы тоже зависит от формата, и здесь хорошие шансы остаются и у бумажных газет, делает вывод эксперт.

Не случайно в США и Японии растут бумажные тиражи газет. «Таймс» в этом году прибавила 600 тысяч подписчиков. Японская национальная ежедневная газета «Майнити симбун» тоже нарастила тираж. По данным АРПП, в 2016 году в США было запущено около 400 новых изданий, в Германии – более 100. И это в странах, где Интернет и цифровые СМИ достаточно развиты. Поначалу с появлением iPad издатели (и не только в этих странах) стали вкладывать деньги в развитие цифрового направления, забывая о развитии бумажного, начался отказ от печатных версий. Но сейчас они поняли, что бумажный журнал, газета могут и должны использовать цифровые технологии себе на пользу.

Опыт Японии и США показывает, что найден симбиоз с печатными версиями, сайтами и соцсетями. При этом люди не отказались ни от одного способа коммуникаций.

Но и сама бумага сильно выросла в цене. С 2014 года – на 50 %. Роспечать неоднократно заявляла о необходимости «призвать к ответу монополистов, которые необоснованно завышают цены на бумагу. Ведь в итоге от такой политики страдают не только СМИ, но и читатели, которые лишаются доступа к информации».