Читатель, спасибо за хороший старт «Владивостока»

Закончилась досрочная подписка на 2-е полугодие 2017 года на газету «Владивосток». Результаты радуют. Нам не только удалось сохранить позиции прошлого года, но и добиться небольшого прироста. А это значит, что наша газета нужна людям, и темы, поднимаемые на ее страницах, злободневны и актуальны.

Взят хороший старт. Прибавилось подписчиков из края («Владивосток» освещает события не только приморской столицы, но и всего Приморья). Но говорить об итогах подписной кампании на 2-е полугодие 2017 года еще рано. Все будет зависеть от активности читателей в эти два с половиной месяца. Будем рады, если вы поддержите нашу газету и вновь оформите на нее подписку – для себя, для своих родителей.

А мы напоминаем: вы всегда можете позвонить, написать в редакцию и выразить свое мнение (которое нам всегда интересно) по поводу того или иного материала, предложить тему или обратиться за помощью (если, конечно, вы уже прошли соответствующие инстанции и не смогли добиться правды, то «В» постарается – если это в силах наших журналистов – помочь своим читателям).