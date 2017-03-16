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Мама со знаком качества

Даже тяжелые времена не смогли украсть у советских женщин их очарование и обаяние

Скажу честно, читатель, самым обидным в той публикации, что стала своего рода катализатором, подтолкнувшим нас с коллегами к созданию акции «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!», для меня был не просто наезд на всех женщин СССР чохом…

Дело в том, что тот самый автор из Интернета, который написал, что жившие в СССР мамы, сестры, любимые, бабушки, дочки были толстыми, некрасивыми, ходили в серых робах и не умели пользоваться косметикой, оскорбил меня лично и мою маму. Мою красивую, нежную, всегда со вкусом одевающуюся маму – модницу и умницу…

И сегодня хочу рассказать о ней – Берчанской Нине Павловне, в девичестве Потаповой.

Моя мама родилась в 1946 году, то есть на ее детство пришлись катастрофически трудные послевоенные годы. Мама вспоминает иногда, какое голодное и нищее это было время… Но человек на то и человек, чтобы жить, радуясь, любя, веря, вопреки обстоятельствам. Ведь постепенно страна и все ее жители выкарабкивались из разрухи. А уж извечно женское, девичье стремление прихорошиться, приодеться, нравиться самой себе и окружающим вообще неистребимо! Посмотрите на эти фотографии. Вот она, моя мама – школьница, юная девушка. Да, не было в те годы дорогих красивых тканей, и милые платьица шили из ситчика и штапеля, но разве не прелестна в этих очаровательных платьях в цветочек моя мама – эта милая блондинка? Сколько лукавства, девичьего кокетства в ее глазах, сколько грации в ее позе! А школьное фото? Да, о том, украшает или уродует школьная форма, можно спорить, но вы посмотрите, какие фигуристые, с тонкими талиями, с простыми, но красивыми прическами (разве кто-то будет спорить о том, что коса – это красиво?) школьницы на этом фото. Ему можно запросто дать название «Весна», и оно будет в самую точку…

Мама росла в семье, где не было мужчины, бабушка воспитывала ее и брата сама. Зарплаты швеи едва хватало на все, жили огородом, но даже при таком очень скромном бюджете бабушка всегда старалась маму принарядить, сшить ей что-то красивое, купить обновку… А мама очень ухаживала за своими волосами, делала модные прически. На фото как раз тот самый начес-бабетта. И платье с наимоднейшим вырезом на спине! Между прочим, пошито оно, по словам мамы, из простого материала, но все подружки завидовали… И отец мой голову потерял! Вот они – молодые, влюбленные, счастливые. И очень, очень современные, словно из сегодняшнего дня, разве нет? Потому что лица их одухотворены высоким чувством – любовью…

Вот мама и ее сокурсницы на субботнике в Покровском парке. На такие мероприятия отродясь – и сегодня тоже – никто не одевается в лучшие наряды, нет, достают из шкафов что не жалко запачкать… Но посмотрите, какие веселые, озорные девчата, какие прелестные. Где та серость и унылость, о которой писал тот не очень умный человек из Интернета, а?..

Модные газовые платочки. Спросите, молодые, сегодня ваших бабушек, и они вам расскажут, как старались купить такой платочек… Вот и моя мама не устояла. На фотографии она с подругами встречает кортежи генсека Брежнева и президента США Форда, как многие горожане тогда. И выглядят они, как все записные модницы.

После окончания биофака ДВГУ мама работала в мединституте. Вот она с коллегами вышла под первый снег. Вон она, моя мамочка, в теплом – и остромодном! – пуховом платке, в изящном пальто. А обратите внимание, какие интересные наряды на ее коллегах – разные фасоны, цвета… И все улыбаются! Не потому, что фотограф наставил камеру и сказал: «А ну, улыбаемся!» – а потому, что первый снег, хорошее настроение.

В 1969 году у мамы и папы появилась я, старшая дочь. Вот снимок, на котором мне год. Обратите внимание, как заботливо меня, малявку, нарядили: теплый шарф, шубка с красивым пояском. А мама с макияжем по тогдашней моде (кстати, такие стрелки и сегодня актуальны), в красивой шапке, шубе. А шарфы у них с папой махровые. Ох, какой же это был дефицит.

И еще одно фото. Мне здесь примерно 8 лет, а моему брату – три. И снова зима, и снова никакой унылости или «сероробности» в одежде. На мне пальто, которое сшила бабушка, на маме – ее любимая шуба.

Мама всегда следила за модой. Я помню, как любила перебирать ее косметику – польские тени, ленинградскую (а чуть позже французскую!) тушь, помаду ультрамодного морковного цвета, нюхать духи – «Быть может…», «Незнакомка», «Воздух осени». А как интересно было примерять мамину обувь, например шикарные зеленые босоножки на платформе. О, как на них косо смотрели пожилые соседки. Им казалось, что «замужней да с детьми» женщине такие босоножки нельзя носить, уж больно легкомысленная обувь. И наряды мамины помню. Она одной из первых в брючный костюм облачилась, синий из трикотина (и сшит он был руками бабушки), и макси носила, и солнечные очки-консервы… И мамины подруги, коллеги, мои тетки – все они были модные, с тонким вкусом. Были, такими и остались. Рождены в СССР – значит, со знаком качества!

Р.S. Напоминаем нашим читателям, что фотографии и рассказы о своих мамах и бабушках, а также о себе (если ваша молодость пришлась на 50–70-е годы) вы можете прислать по адресу: 690014, Владивосток, Народный проспект, 13, газета «Владивосток», акция «В». Или на электронный адрес: news@vladnews.ru

Фото при необходимости мы вернем, только укажите это в письме.

        

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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