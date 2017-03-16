«Сады и огороды Приморья» дежурят по апрелю

Весна не оставляет времени на раскачку. Все ее приметы налицо: пригрело солнышко, распустились первоцветы, на дачных грядках зазеленели луки – поставщики свежих витаминов, подписчики получили апрельский номер журнала «Сады и огороды Приморья». Пора открывать новый сезон, или, как говорят вечно молодые душой дачники, трудовой семестр.

Что конкретно будем сажать и сеять? Ограничимся традиционными сортами или не избежим искушения экзотикой? Что греха таить, у многих есть такая слабость: готовы на любые жертвы, лишь бы было чем удивить друзей и соседей. Часами просиживают в Интернете, штудируя каталоги рассылающих семена фирм, делают заказы на крупные суммы, идут на риск остаться без урожая… А что селекционеры? С удовольствием подыгрывают!

Селекция в овощеводстве страны в последние годы свернула на новый для себя путь. Как пишет журнал, сейчас урожайность потеряла былую актуальность. Даже если новинка не обещает накормить сытно и щедро – не беда. Главное – изюминка, которая открывает новому сорту зеленый свет. Селекционеры пошли вразнос, предлагая кто огурцы с «бантиком», кто перец в «кружочек»… Неудивительно, что госреестр селекционных достижений в последние годы неимоверно распух.

Как не спасовать перед таким огромным выбором? Конкретные ориентиры и аргументы в пользу тех или иных сортов вы найдете в нашем журнале, который опирается как на народный опыт, так и на результаты сортоиспытаний научных учреждений. Главное, не пропускать номера!

В преддверии Великой Пасхи, которую в этом году мы будем праздновать 16 апреля, «Сады и огороды Приморья» рассказывают о породах кур, несущих коричневые (шоколадные), зеленые и другие цветные яйца. Их нет необходимости красить! Несушки имеют особый ген, обеспечивающий яркую окраску скорлупы. Такие породы уже появились на подворьях приморцев.

Наверняка читателям будет интересно узнать о том, как возрождает свое хозяйство Свято-Троицкий Николаевский мужской монастырь, расположенный в курортном местечке Шмаковка в Кировском районе.

Немало других новых тем и открытий вас ждет в апрельском номере журнала.