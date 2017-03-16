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Прощай, красавец ГУМ?

Исторический облик Владивостока, точнее одного из самых красивых архитектурных ансамблей старого города – Владивостокского ГУМа, оказался под угрозой разрушения.
Прощай, красавец ГУМ?

Известная во Владивостоке общественница Марина Баринова обратилась с письмом к руководству администрации Приморского края, в том числе начальнику департамента культуры Сергею Матлину и в инспекцию по охране объектов культурного наследия. В ее обращении говорится о том, что владельцы ГУМа (напомним: это компания, принадлежащая сахалинскому предпринимателю) намерены реконструировать, изменив до неузнаваемости внешний вид нескольких объектов комплекса «старый ГУМ» по адресам: ул. Светланская, 33, литер 3А, ул. Светланская, 33, литер 3Б, ул. Светланская, 33, литер 4, ул. Светланская, 33, литер 5, ул. Адмирала Фокина, 26 (дом «Пекин», а далее Морской институт ДВГТУ). Все эти объекты входят в так называемый Старый дворик ГУМа.

«Эти здания построены до 1901 года и обладают признаками, определенными статьей 3 федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российский Федерации (№ 73-Ф3 от 25 июня 2002 года), – говорится в письме Марины Бариновой. – На сегодняшний день крыша и внутренние перекрытия здания по адресу: ул. Светланская, 33, литер Б полностью демонтированы. А ведь балочные деревянные перекрытия здания представляли особую ценность как один из немногих оригинальных примеров конструкций подобного типа во Владивостоке. И вот они утрачены. Состояние конструкции, с учетом ее возраста, было удовлетворительным и подходящим для реставрации и сохранения. Владельцем принято иное решение, уничтожившее уникальный объект.

Бытует информация, что на базе данного здания (ул. Светланская, 33, литер Б) и примыкающего к нему здания (ул. Светланская, 33, литер 3А) владелец намерен соорудить новый объект с надстройкой как минимум еще одного этажа. В настоящее время помещение по адресу: ул. Светланская, 33, литер 3А успешно задействовано арендаторами без признаков разрушения, обветшания и других конструктивных изъянов, препятствующих эксплуатации. Оно имеет бесспорную историческую ценность как одно из самых старых строений комплекса зданий Торгового дома «Кунст и Альберс» и заслуживает реставрационного подхода.

Опасение вызывает судьба всех исторически значимых объектов, находящихся в ведении АО «Торговый дом «Владивостокский ГУМ».

Мне известно, что пару лет назад была проведена историко-культурная экспертиза данных объектов с целью внесения их в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российский Федерации».

Ответа на свое письмо Марина Баринова пока не получила. «В» будет следить за развитием ситуации. 

Автор : Отдел новостей «В»

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