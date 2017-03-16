«Приморские джентльмены» начинают и выигрывают

Начало сезона весенних соревнований по интеллектуальным играм Владивостока стало поводом для гордости редакции «В».

Призовое третье место команды «П.Р.О.Ф.И. Медиа групп», в состав которой входят два наших корреспондента, наглядно показало: коллеги не зря готовились к игре в Корпоративной интеллектуальной лиге (одна из разновидностей игры «Что? Где? Когда?». – Прим. ред.).

Так, в феврале команда нашего холдинга вышла на игру практически без подготовки и смогла занять лишь четвертую строчку в турнирной таблице (а выиграли коллеги с радио VBC). Теперь же – заслуженная бронза, причем, чтобы занять второе место, не хватило буквально одного правильного ответа, который смогла дать темная лошадка турнира – команда новичков «Дверка». А победителями стали серебряные призеры зимней серии игр команда «Доброфлот».

Сейчас команда «П.Р.О.Ф.И. Медиа групп» активно готовится к апрельскому матчу в Корпоративной интеллектуальной лиге.

Зато в интеллектуальном поединке, проводимом Высшей лигой по «Брейндо» (приморский вариант игры «Брейн ринг»), никто, включая чемпионов прошлого года команду «Муравейник», не смог противостоять натиску «Приморских джентльменов», капитаном которой является корреспондент «В» Вадим Кочугов.

– Мы очень хотели завоевать кубок именно высшей лиги. Чемпионских наград первой лиги у нас несколько, а вот победа в вышке ускользала несколько раз, – рассказал капитан «джентльменов». – Кроме того, мы смогли в полуфинале обыграть команду «Дуит», которая в отборочном туре дала больше всех правильных ответов. Поэтому наша победа с разгромным счетом 5:0 стала неожиданной в первую очередь для нас.

В финальном бою «Приморским джентльменам» пришлось сразиться с чемпионами прошлого года. Более того, команда «Муравейник» в этом году также возглавляет турнирную таблицу в «Брейндо». Справедливости ради стоит отметить, что обе команды уже дважды сходились в финальных поединках и записали себе в актив по одной победе. Поэтому предугадать, кто же станет победителем на этот раз, было практически невозможно.

«Муравейник» дважды вырывался вперед, и оба раза «джентльмены» его догоняли. И при ничего не обещающем счете 3:3 наша команда, дав два правильных ответа подряд, все же смогла одержать знаковую для себя победу. С результатом 5:3 «Приморские джентльмены» забрали свой первый и заслуженный кубок чемпионов высшей лиги. Поздравляем!

Кстати, в ближайшие выходные в кампусе ДВФУ пройдет всероссийский отборочный турнир по «Что? Где? Когда?» и «Брейн рингу» в котором «джентльмены» тоже примут участие. Приходите поболеть за наших.