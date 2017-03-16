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Летающие над морем

На этой неделе Тихоокеанский флот отпраздновал 85-ю годовщину морской авиации. Юбилей, как и положено, отметили торжественным собранием в штабе ВВС ТОФ с награждением лучших летчиков, штурманов и техников боевых и транспортных самолетов и вертолетов.

Сегодня морская авиация Тихоокеанского флота является реактивной, всепогодной, ракетоносной. Она состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях.

Между тем по итогам 2016 года летчики морской авиации Тихоокеанского флота признаны первыми в стране по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок. Как сообщил «В» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2-го ранга Владимир Матвеев, в минувшем году общий налет экипажей морской авиации ТОФ превысил 7 тысяч часов. Летчиками флота выполнено около 300 противолодочных задач, более 200 бомбометаний, около 100 торпедометаний, свыше 80 задач по постановке мин, а также ряд пусков управляемых ракет по различным целям. Экипажами транспортной авиации флота выполнено около 500 десантирований личного состава общим количеством более 10000 человек. При этом несколько боевых частей и отдельных офицеров были награждены призами главнокомандующего ВМФ.

Справка «В»

В апреле 1932 года при штабе морских сил Дальнего Востока был создан отдел морской авиации. Боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. Авиаторы-тихоокеанцы участвовали в разгроме милитаристской Японии. До конца войны они потопили свыше тридцати транспортов, два эсминца и четыре танкера. За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза.

Автор : Николай КУТЕНКИХ

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