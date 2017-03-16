Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком

​Рыбе-лягушке скоро подселят новых квартирантов. Несколько особей семейства круглоперых выловили местные жители под поселком Ливадия Приморского края.

– Рыбы-лягушки не редкость для Приморья, – рассказал Сергей Павлов, начальник отдела содержания гидробионтов дальневосточных морей. – Но в России это непромысловый вид, и они могут лишь случайно попасть в сети. Новоселы проходят карантин в научно-адаптационном корпусе.

В главном корпусе в экспозиции «Дальневосточные моря» эту компанию уже ждет одиноко плавающая рыба-лягушка. Ее аквариум напротив водорослевого леса. Этот вид круглоперых рыб обладает довольно необычной внешностью. Кожа напоминает бульдожью, вся в мягких складках, и поверхность ее похожа на замшу или велюр. Хочется погладить ее, как собаку. Хотя вне воды рыба-лягушка непрезентабельна.

– Эти рыбы способны заглатывать воду, значительно увеличиваясь в размерах. Когда рыба-лягушка раздувается, то напоминает мяч с хвостиком. Благодаря специальной замыкающей мышце вода не выходит из рыбы, даже если на нее нажать. Вода нужна для спасения потомства. Во время отливов кладки с икрой нередко обсыхают, и родителям приходится периодически поливать их водой, – рассказали сотрудники Приморского океанариума.

На фотографии хорошо видна присоска в районе грудных плавников. С ее помощью рыба-лягушка укрепляется на дне или камне рядом с кладкой и в течение нескольких недель отгоняет от нее рыб, морских ежей и звезд, желающих полакомиться развивающейся икрой.

Рыбы-лягушки достаточно капризны в содержании. Поэтому сейчас специалисты Приморского океанариума подбирают для них сбалансированный рацион.

Справка «В»

Рыба-лягушка (Aptocyclus ventricosus) обитает в холодных водах Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов. Основной ее пищей является желетелый планктон – медузы и гребневики.

Рыба-лягушка – наиболее крупный представитель тихоокеанских круглоперых. Ее размеры достигают 40 см.