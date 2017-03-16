Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро

В субботу, 8 апреля, во Владивостоке стартует «Велосезон-2017». В этот раз велопробег начнется от Покровского парка по улице Алеутской, далее участники мероприятия, на которое приглашаются все желающие, проследуют по Корабельной набережной и финишируют на набережной Цесаревича.

Велопробеги пользуются у владивостокцев большой популярностью, но, увы, автомобилистам приносят кратковременные неудобства. Так, сообщает пресс-служба мэрии, в субботу будут временно ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде центральных улиц города.

С 11.00 до 12.15

– на улице Октябрьской от перекрестка улиц Октябрьской и Океанского проспекта до перекрестка улиц Октябрьской и Алеутской.

С 12.00 до 13.00

– на Океанском проспекте от пересечения с улицей Советской до пересечения с переулком Павленко по направлению от улицы Советской в сторону переулка Павленко;

– в переулке Павленко от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Уткинской;

– на улице Алеутской от пересечения с улицей Уткинской до пересечения с улицей Семеновской;

– на участке автомобильной дороги от дома № 13 на улице Октябрьской до пересечения с улицей Алеутской;

– на улице Прапорщика Комарова от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутской;

– на улице Пологой от пересечения с улицей Пограничной до пересечения с улицей Алеутской;

– на улице Фонтанной от пересечения с Океанским проспектом до пересечения с улицей Алеутской;

– на улице Семеновской от пересечения с улицей Алеутской до пересечения с Корабельной набережной;

– на Корабельной набережной от пересечения с улицей Семеновской до дома № 21 на Корабельной набережной;

– на Океанском проспекте от пересечения с Корабельной набережной до дома № 1а на Океанском проспекте;

– в Светланском переулке от пересечения с улицей Светланской до пересечения с Корабельной набережной.

Объезд будет осуществляться по улицам Набережной, Тигровой, Советской, проспекту «Красного знамени», улицам Иманской, Светланской, Пологой, Суханова, Лазо, Западной, Батарейной, Всеволода Сибирцева и Океанскому проспекту. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.