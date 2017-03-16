«Надежда» начнет возвращение с Балтики

Торжественные проводы на групповую учебную плавательную практику курсантов двух среднеспециальных образовательных колледжей МГУ имени адмирала Невельского состоялись на этой неделе во Владивостоке. Сам переход на паруснике «Надежда» стартует на Балтике.

120 курсантов и шесть руководителей практики на парусном учебном судне «Надежда» пройдут по морям и океанам тысячи миль, посетив порты стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Для курсантов 1-го и 2-го курсов судоводительского и судомеханического отделений это первая плавательная практика. Им предстоит дальний поход, который начнется в порту Калининград.

В этом году исполняется 25 лет со дня подъема флага Российской Федерации на борту «Надежды» и вступления парусника в строй учебного флота страны. Эта значимая в биографии учебного парусного судна дата будет отмечена участниками похода в море.

«В» напоминает, что в послужном списке парусника значатся первое в XXI веке кругосветное плавание, тихоокеанский поход в 2011–2012 годах в честь саммита АТЭС на Русском, победа в черноморской регате больших парусников в 2014-м и второе место в 2016 году, участие и победы в парусных фестивалях в Республике Корея, Китае и Японии.