Дороги острова Русского: только благоустройство

Строительство полноценной асфальтобетонной дороги на островной территории станет возможным лишь после передачи дорожного полотна в муниципальную собственность.

А сегодня спецтехника подрядной организации ООО «Владтехника», выигравшей аукцион на содержание дорог, продолжает ремонт, подсыпку и грейдирование дорожного полотна на острове Русском, сообщает пресс-служба мэрии.

На объекте работает специализированная техника – автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы. Продолжается очистка кюветов для отвода поверхностных вод, осуществляются грейдирование дорожного полотна и подсыпка грунтом.

Работы по благоустройству дорожного полотна ведутся на всех участках дорожной сети острова. Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города, работы по текущему содержанию дорожного полотна проводятся как на основной дороге, ведущей от коммунальной зоны к бухте Воевода, так и на всех подъездных путях к поселкам.

В настоящее время дороги острова Русского грунтовые. Как уже писал «В», администрация Владивостока разработала проект реконструкции дорог острова Русского, который предполагает строительство полноценной асфальтобетонной дороги с водоотведением, освещением и другой необходимой инфраструктурой. Однако реконструкция может начаться только после того, как земля будет передана в муниципальную собственность. Администрация города не раз обращалась с официальными письмами о передаче в муниципальную собственность земельных участков, необходимых для строительства дороги. В настоящее время соответствующие официальные письма вновь направлены в ряд федеральных ведомств.