Виктимблейминг, хоть имя дико…

Наш словесный инструментарий стал пополняться со страшной силой. Причем если раньше двигателем этого процесса служила наука, то теперь лингвистической кузницей стали общественные отношения.

Абьюз, буллинг, менсплейсинг, харассмент – все эти слова потихоньку входят в обыденную жизнь.

Например, после истории с Дианой Шурыгиной популярным термином стал виктимблейминг. То есть привычка винить в изнасиловании не преступника, а жертву преступления. Дескать, девушки сами провоцируют мужчин на низость, когда одеваются вызывающе или идут на алкогольную вечеринку с друзьями. Надо отметить, что сама эта «привычка» – вопиющая по своей сути – существовала уже давно. Особенно ею любили козырнуть блюстители общественной морали.

Слово «буллинг» в нашей речи также появилось относительно недавно. И оно также описывает процесс, родившийся, пожалуй, еще в каменном веке. Говоря по-простому, это систематическое унижение и избиение конкретного человека в коллективе. Как правило, самого слабого и молчаливого. Термин наиболее характерен для подростков.

Менсплейсинг – это манера снисходительно учить женщин жизни и с высоты своего мужского положения объяснять им очевидные вещи.

Харассмент – слово, более знакомое публике. Это домогательство. Как правило, с использованием своего служебного положения.

Неологизмы появляются со страшной силой и в большом количестве. Мне кажется, это процесс естественный и позитивный. Потому что, как и в науке, ты сначала изучаешь вещь, наблюдаешь за ней, потом даешь ей определение, потом начинаешь ею управлять. Это значит, что общество не стоит на месте, движется вперед, развивается и пытается решить фундаментальные и почти подсознательные конфликты, которым тысячи и тысячи лет. Бороться с безымянными явлениями все равно что бить кулаками по воздуху.

Осуждать жертву насилия вместо преступника, относится к женщинам как к объектам движимого имущества, унижать самых слабых и безответных – все это подло и противно. Тем не менее все это происходило и продолжает происходить у нас на глазах. Точные и меткие определения этих процессов помогают хотя бы квалифицировать их, сделать из них удобные мишени и навести оптику прицела.

Обидно только то, что слова эти, как и адронный коллайдер, пиксель и тачскрин, иностранного происхождения и отечественных аналогов, сравнимых по качеству, практически не имеют. К сожалению, даже в разговорной сфере пока приходится пользоваться чужими разработками.