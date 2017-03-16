Как стать участником «Бессмертного полка»

​Все больше владивостокцев хотят присоединиться к маршу благодарных потомков, который пройдет в приморской столице 9 Мая. Что для этого нужно?

– Для участия в шествии необходимо прийти 9 Мая с фотографией (формат А3 на штендере) своего родственника, который участвовал в Великой Отечественной войне.

И по окончании парада войск и военной техники пройти в колонне по улице Светланской, – рассказали в пресс-службе администрации Владивостка. – Построение колонны начнется в 9 часов 9 Мая в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

Принять участие в акции «Бессмертный полк» могут все желающие. Отсканировать фотографию родственника и распечатать ее в формате А3 можно бесплатно, но ламинирование производится за счет владельца фотографии. Фотосалон «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанной) работает с 10 до 19 часов (телефон 222-18-63). Там же можно приобрести штендер для фотопортрета.

Также штендеры и фотографии можно заказать в ТЦ «Луговая» (ул. Луговая, 21а, павильон 24) ежедневно с 10 до 19 часов (телефон 295-75-05), в павильоне «Подарки» (площадь Баляева) ежедневно с 11 до 19 часов (телефон +7984-193-13-30) и в типографии Max print (ул. Светланская, 145, оф.1), которая принимает заказы с 9 до 18 часов (телефон 8(423)200-25-99).

– «Бессмертный полк» – всероссийская некоммерческая гражданская акция, которая проводится в краевой столице с 2013 года. В 2016 году во Владивостоке в шествии приняли участие порядка 30000 горожан, которые вышли на улицы города с фотографиями своих родных и близких, чтобы отдать дань памяти солдатам в этот великий для всей страны праздник, – напомнил Дмитрий Нестеренко, начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока.

Контактная линия штаба «Бессмертного полка» в городе Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ru. Подробности можно узнать в рабочие дни с 9 до 18 часов по телефонам 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.