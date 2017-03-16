Что за прелесть эта провинция. В Японии

Селфи на фоне Токио. И никто не догадается, что… в музее

На сухом языке статистики фотовыставка Вячеслава Фурашова «Прелесть японской провинции», что открылась в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС, – это 20 фоторабот размером 120х80 и две фотозоны для селфи 180х120 сантиметров… Но если оставить статистику и перейти к творчеству, то эта фотовыставка – буквальное выражение понятия «красота по-японски»…

Тихие сжатые рисовые поля, старинный почтовый ящик, зал любования водопадом в рекане, сады в городке Канадзава, две юные японки в кимоно, Фудзи-сан, деревушки… Спокойная, ясная красота. Настоящая провинция в лучшем смысле этого слова.

– В моей творческой биографии это уже пятая выставка, – говорит Вячеслав Фурашов, – причем уже вторая по итогам поездки в другую страну. Первую я делал после посещения Гуама и на той выставке постарался показать не туристические объекты, а дух острова.

Именно после гуамской выставки представители Национальной организации туризма Японии пригласили меня в поездку по тем местам страны, куда крайне редко приезжают туристы из России.

Меж тем эти места очень известны, в Японии это своего рода туристическая Мекка, да и европейцы туда часто приезжают… Ведь та же деревня Сиракава-го входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее фотографии (особенно зимние) знакомы миллионам людей… Чтобы попасть в эту деревню зимой, туры бронируют с лета!

Я был там в ноябре, было еще очень тепло, хотя во Владивостоке уже шел снег, и мне повезло застать то состояние природы, когда она уже готовится к зимней спячке: облетели клены, полностью собран рис на полях… Покой и умиротворение.

Посетил я также Канадзаву (побывал в знаменитых садах этого города), городок Такаяма, несколько деревень в префектуре Гифу, Удзи – вторую чайную столицу Японии, Осаку, Киото и был проездом в Токио. За восемь дней! Это была незабываемая поездка.

– Вам даже Фудзияму удалось запечатлеть…

– Да, очень повезло. Причем она не пряталась ни за дымкой, ни за облаками, это большая редкость. Я ехал в синкансене, пейзаж за окном мелькает, задремал… И тут соседка – пожилая японка – трясет меня за плечо: «Мистер, мистер!». Открываю глаза: что такое? А она на окно показывает: «Фудзи-сан, Фудзи-сан!». Схватил камеру и успел сделать около дюжины кадров, из которых один оказался ну очень удачным.

– Что вы хотели увидеть, отправляясь в эту поездку, и сбылись ли ваши надежды?

– Я впервые побывал в Японии. Получилось очень интересно. За три дня до этой поездки я вернулся из Южной Кореи, и мне фактически удалось сравнить две азиатские страны, которые традиционно считаются столпами и символами АТР. Вообще, хотел посмотреть на Японию непредвзято, без уже имеющихся стереотипов… Увидеть провинцию страны Восходящего солнца такой, какая она есть, без вау-эффекта, который чаще всего настигает туриста, впервые попадающего в Японию, особенно в ее крупные города. Надеюсь, что это получилось. А главное – мне хотелось передать все это в своих снимках.

В поездке проблем практически не было, ну разве что языковой барьер, хотя японская молодежь худо-бедно в провинции на английском говорит, так что почти всегда удавалось договориться.

– Наверняка вы привезли тысячи фотографий…

– Более шести тысяч!

– А на выставке их всего 22. Сложно было отобрать?

– Очень. Сначала я отбросил откровенный мусор – неудачные снимки. Потом стал уже внимательно рассматривать то, что осталось, и в этот момент у меня возникла, оформилась идея выставки, и я уже выбирал фотографии, словно нанизывая бусины на ниточку, уже понимая, каким должен быть финальный результат. Когда были отобраны снимки, появилось и название.

Эта выставка стала одним из первых проектов в рамках Года японской культуры в России, который пройдет в 2018 году. Это своего рода преамбула к нему.

– В чем же, на ваш взгляд, прелесть японской провинции?

– В спокойствии, в размеренном ритме жизни, в том, как жизнь провинциального японца гармонично встроена в красоту окружающей природы. Когда мне удавалось отойти от толп туристов, например в Сиракава-го, когда там оставались уже только местные жители, занятые своими делами, это было непередаваемо! Ты стоишь в синтоистском храме, вокруг тебя кедры в три обхвата, закат, запах хвои, тишина. И ты понимаешь, в чем прелесть этого момента… За этим, наверное, многие и едут в провинциальную Японию.

– А столица? Поразил ли вас Токио, почувствовали ли вы его?

– О да. Здесь на выставке есть фотозона для селфи, так вот там как раз одна из фотографий сделана фактически первой в Японии. Я прилетел, добрался до гостиницы, вошел в номер. Уже ночь, а в панорамном окне такой изумительный вид: огни, этажи, огни… Я схватил камеру и стал снимать этот гимн урбанизации, гимн возможностям цивилизации. А утром я уже был в Канадзаве, в совсем другом мире, среди садов и полей… Скажу честно, что фразу «Япония – страна контрастов» я прочувствовал и понял, это действительно так.

Что особенно понравилось посетителям выставки, так это селфи-зоны – возможность запечатлеть себя на фоне японского городского пейзажа. Сделал селфи – и выкладывай в соцсети. Никто и не догадается, что ты просто в музее, а не в Стране восходящего солнца.

– Идея с фотопанелями для селфи была ваша?

– Да. Нельзя сегодня игнорировать социальные сети, их возможности, наоборот, нужно их использовать. Я сделал большие фото, дав возможность посетителям на минуту ощутить себя в Японии…

Кстати, на октябрь запланирована моя вторая выставка в этом музее, также посвященная Японии, и там тоже обязательно будут селфи-зоны. Интерактивность на фотовыставке – это правильно!