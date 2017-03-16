Что за прелесть эта провинция. В Японии

Новостная лента
Апрель, 08 суббота
03:58
РИА VladNews ждет ваших новостей!
03:58
В Приморье родители паникуют по поводу «готовящихся терактов» Эксклюзив
03:58
Супруга экс-губернатора Приморья возвращается во Владивосток
03:01
Порядок предоставления информации по требованию прокурора стал яснее
02:00
Вино оказалось полезнее для мозга, чем математика
01:06
РФ вошла в Топ-5 самых курящих стран
Апрель, 07 пятница
23:42
Детский сад вреден для детей, - ученые
22:23
Предстоящая неделя в Приморье будет дождливой и капризной
21:04
Змеи голодают ради секса, - ученые
20:31
Самые интересные новости за минувшую неделю в Приморье
19:03
Экспорт вина из Грузии вырос на 85%‍
18:14
Ежедневное употребление каши продлевает жизнь, - ученые
18:01
Двое россиян пойманы на контрабанде рогов носорога
17:42
Советник по вопросам инвестиций назначен в Приморье
17:32
Всемирный день здоровья старшеклассницы отметили на уроке в женской консультации Владивостока
17:28
В субботу Владивосток вновь накроют дожди
17:26
Обладатель звания «Верховный Учитель Йоги» посетил Владивосток Фото
17:14
Топ востребованных профессий-2017
17:04
Грузооборот по транспортному коридору «Приморье-1» увеличился за год вдвое
16:53
Россия и Индия упрощают визовый режим
16:44
Какие направления сегодня развивают в детских садах Владивостока
16:24
«Прелесть японской провинции» во Владивостоке Видео
16:20
Названы победители VI Зимней Бизнес-спартакиады Приморья Фото
16:16
Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке Фото
16:08
5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края
16:04
7 апреля - Всемирный день здоровья. Тема 2017 года - депрессия
16:04
Премьера спектакля "Смех Лангусты": нужно жить, а не думать о смерти Фото
15:54
За несколько часов на Камчатке произошло около 10 землетрясений
15:46
Житель Владивостока украл рельсов на 70 тысяч рублей и ограбил девушку
15:34
Необычное ДТП произошло во Владивостоке
15:30
В администрации Владивостока состоялось заседание координационного совета по патриотическому воспитанию
15:18
Владивосток готов принять бразильский футбольный турнир Видео
15:07
Более четверти миллиона рублей взыскано с владивостокских автолюбителей за месяц
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4111 (50) от 07 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Главное

Что за прелесть эта провинция. В Японии

Селфи на фоне Токио. И никто не догадается, что… в музее
Что за прелесть эта провинция. В Японии

На сухом языке статистики фотовыставка Вячеслава Фурашова «Прелесть японской провинции», что открылась в музейно-выставочном комплексе ВГУЭС, – это 20 фоторабот размером 120х80 и две фотозоны для селфи 180х120 сантиметров… Но если оставить статистику и перейти к творчеству, то эта фотовыставка – буквальное выражение понятия «красота по-японски»…

Тихие сжатые рисовые поля, старинный почтовый ящик, зал любования водопадом в рекане, сады в городке Канадзава, две юные японки в кимоно, Фудзи-сан, деревушки… Спокойная, ясная красота. Настоящая провинция в лучшем смысле этого слова.

– В моей творческой биографии это уже пятая выставка, – говорит Вячеслав Фурашов, – причем уже вторая по итогам поездки в другую страну. Первую я делал после посещения Гуама и на той выставке постарался показать не туристические объекты, а дух острова.

Именно после гуамской выставки представители Национальной организации туризма Японии пригласили меня в поездку по тем местам страны, куда крайне редко приезжают туристы из России.

Меж тем эти места очень известны, в Японии это своего рода туристическая Мекка, да и европейцы туда часто приезжают… Ведь та же деревня Сиракава-го входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, ее фотографии (особенно зимние) знакомы миллионам людей… Чтобы попасть в эту деревню зимой, туры бронируют с лета!

Я был там в ноябре, было еще очень тепло, хотя во Владивостоке уже шел снег, и мне повезло застать то состояние природы, когда она уже готовится к зимней спячке: облетели клены, полностью собран рис на полях… Покой и умиротворение.

Посетил я также Канадзаву (побывал в знаменитых садах этого города), городок Такаяма, несколько деревень в префектуре Гифу, Удзи – вторую чайную столицу Японии, Осаку, Киото и был проездом в Токио. За восемь дней! Это была незабываемая поездка.

– Вам даже Фудзияму удалось запечатлеть…

– Да, очень повезло. Причем она не пряталась ни за дымкой, ни за облаками, это большая редкость. Я ехал в синкансене, пейзаж за окном мелькает, задремал… И тут соседка – пожилая японка – трясет меня за плечо: «Мистер, мистер!». Открываю глаза: что такое? А она на окно показывает: «Фудзи-сан, Фудзи-сан!». Схватил камеру и успел сделать около дюжины кадров, из которых один оказался ну очень удачным.

– Что вы хотели увидеть, отправляясь в эту поездку, и сбылись ли ваши надежды?

– Я впервые побывал в Японии. Получилось очень интересно. За три дня до этой поездки я вернулся из Южной Кореи, и мне фактически удалось сравнить две азиатские страны, которые традиционно считаются столпами и символами АТР. Вообще, хотел посмотреть на Японию непредвзято, без уже имеющихся стереотипов… Увидеть провинцию страны Восходящего солнца такой, какая она есть, без вау-эффекта, который чаще всего настигает туриста, впервые попадающего в Японию, особенно в ее крупные города. Надеюсь, что это получилось. А главное – мне хотелось передать все это в своих снимках.

В поездке проблем практически не было, ну разве что языковой барьер, хотя японская молодежь худо-бедно в провинции на английском говорит, так что почти всегда удавалось договориться.

– Наверняка вы привезли тысячи фотографий…

– Более шести тысяч!

– А на выставке их всего 22. Сложно было отобрать?

– Очень. Сначала я отбросил откровенный мусор – неудачные снимки. Потом стал уже внимательно рассматривать то, что осталось, и в этот момент у меня возникла, оформилась идея выставки, и я уже выбирал фотографии, словно нанизывая бусины на ниточку, уже понимая, каким должен быть финальный результат. Когда были отобраны снимки, появилось и название.

Эта выставка стала одним из первых проектов в рамках Года японской культуры в России, который пройдет в 2018 году. Это своего рода преамбула к нему.

– В чем же, на ваш взгляд, прелесть японской провинции?

– В спокойствии, в размеренном ритме жизни, в том, как жизнь провинциального японца гармонично встроена в красоту окружающей природы. Когда мне удавалось отойти от толп туристов, например в Сиракава-го, когда там оставались уже только местные жители, занятые своими делами, это было непередаваемо! Ты стоишь в синтоистском храме, вокруг тебя кедры в три обхвата, закат, запах хвои, тишина. И ты понимаешь, в чем прелесть этого момента… За этим, наверное, многие и едут в провинциальную Японию.

– А столица? Поразил ли вас Токио, почувствовали ли вы его?

– О да. Здесь на выставке есть фотозона для селфи, так вот там как раз одна из фотографий сделана фактически первой в Японии. Я прилетел, добрался до гостиницы, вошел в номер. Уже ночь, а в панорамном окне такой изумительный вид: огни, этажи, огни… Я схватил камеру и стал снимать этот гимн урбанизации, гимн возможностям цивилизации. А утром я уже был в Канадзаве, в совсем другом мире, среди садов и полей… Скажу честно, что фразу «Япония – страна контрастов» я прочувствовал и понял, это действительно так.

Что особенно понравилось посетителям выставки, так это селфи-зоны – возможность запечатлеть себя на фоне японского городского пейзажа. Сделал селфи – и выкладывай в соцсети. Никто и не догадается, что ты просто в музее, а не в Стране восходящего солнца.

– Идея с фотопанелями для селфи была ваша?

– Да. Нельзя сегодня игнорировать социальные сети, их возможности, наоборот, нужно их использовать. Я сделал большие фото, дав возможность посетителям на минуту ощутить себя в Японии…

Кстати, на октябрь запланирована моя вторая выставка в этом музее, также посвященная Японии, и там тоже обязательно будут селфи-зоны. Интерактивность на фотовыставке – это правильно!

      

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Что за прелесть эта провинция. В Японии
Что за прелесть эта провинция. В Японии

Селфи на фоне Токио. И никто не догадается, что… в музее

Как стать участником «Бессмертного полка»

​Все больше владивостокцев хотят присоединиться к маршу благодарных потомков, который пройдет в приморской столице 9 Мая. Что для этого нужно?

Дороги острова Русского: только благоустройство
Дороги острова Русского: только благоустройство

Строительство полноценной асфальтобетонной дороги на островной территории станет возможным лишь после передачи дорожного полотна в муниципальную собственность.

Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком

​Рыбе-лягушке скоро подселят новых квартирантов. Несколько особей семейства круглоперых выловили местные жители под поселком Ливадия Приморского края.

Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро

В субботу, 8 апреля, во Владивостоке стартует «Велосезон-2017». В этот раз велопробег начнется от Покровского парка по улице Алеутской, далее участники мероприятия, на которое приглашаются все желающие, проследуют по Корабельной набережной и финишируют на набережной Цесаревича.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4110

Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
Ярмарка, которую с нетерпением ждали

газета
газета "Владивосток" № 4109

Пидан высоко, губернатор – далеко
800 кило любви и нежности
Хвойная армия пополнится новобранцами
Владивостокские школьники знают толк в инвестициях
Клещи войны не объявляют. Нападают сразу
Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы

газета
газета "Владивосток" № 4108

Пилигрим из Хабаровска объединил славян с эскимосами
«Спартак-Приморье» прыгнул в полуфинал
Подрывники выходят на лед
«Еруслан» взывает к приставам
На 25-летие дружбы Тояма подарит сакуровую аллею
Для гостей ВЭФ создадут мини-крепость

журнал "Сады и Огороды" № 68

Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Пятерка от «Фитогенетики»