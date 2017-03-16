Перещеголять конкурентов и пробиться в Азию

Почему к натурпродуктам из России иностранцы относятся с недоверием

Аграрии из Приморского края, Центральной и Западной России, Китая, Кореи, Новой Зеландии представили свою продукцию во Владивостоке на международной выставке «Дальагро. Продовольствие». В преддверии весенне-полевых работ сельхозпроизводители собрались, чтобы рассказать о себе, познакомиться с конкурентами, найти партнеров и узнать о том, на какую помощь от властей могут рассчитывать.

В этом году впервые выставка проходила не в спорткомплексе «Чемпион», а в здании старого аэропорта. Так что праздных посетителей на мероприятии было немного – мало кто решился выехать за город, чтобы продегустировать продукцию участников выставки.

Без глинтвейна и сушеная лоба в рот не полезет

Первыми гостей встречали начищенные до блеска тракторы, комбайны и другая спецтехника. На входе в здание угощали глинтвейном, сбитнем и желе, приготовленными по особому рецепту студентки Уссурийской сельскохозяйственной академии. В нескольких павильонах предлагали продегустировать новые виды колбас и копченостей, что гости и участники выставки с удовольствием делали.

Каждая компания постаралась выделить свой павильон из ряда других: товаропроизводители привезли кубки, медали, грамоты, подготовили наглядные пособия, раздаточные материалы, даже нарядами своих представителей озаботились.

Одни участники выставки хотели расширить свое влияние на дальневосточном рынке, другие – пробиться в наш регион, третьи – найти иностранных партнеров.

– Наша компания достаточно известная в регионе, но нам бы хотелось выйти на зарубежные рынки, – объясняет представитель одной из компаний, производящей мясные изделия. – Также хотим рассказать и о своем пивзаводе. Немногие знают, что мы производим пиво, лимонад и квас. Кстати, некоторые иностранные компании уже заинтересовались нашей продукцией.

«Мясной отдел» выставки пополнили и гости из Амурской области: привезли на пробу в Приморье сырокопченые чипсы из курицы, свинины и говядины.

– В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре наша продукция представлена практически в каждом магазине, баре и на любой автозаправочной станции, – объяснил директор компании Роман Романов. – Здесь мы хотим найти дистрибьютора. Приморский рынок для нас достаточно интересен, ведь у вас нет подобной продукции. За сегодняшний день обменялись контактами с несколькими потенциальными партнерами и надеемся, что сотрудничество наладить удастся.

Китайские торговцы привезли лапшу из картофеля, сушеную лобу, древесные грибы, масло из фундука, а также горячительные напитки, аромат которых распространялся на два этажа выставки.

Корейцы предлагали отведать пирожки с чернилами кальмара, булочки с разными начинками, сушеный минтай, который к тому же можно добавлять в суп и разные блюда.

Дистрибьюторы из Новой Зеландии соблазняли экологически чистыми, по их словам, яблоками, тыквой, луком и маслом авокадо.

Конкуренция японцев, доброжелательность корейцев

Праздником вкуса и живота выставка не ограничилась. Люди собрались поговорить по-деловому. Полный зал слушателей собрала конференция, посвященная перспективам выхода товаропроизводителей края на внешние рынки. Оказалось, что нас если и ждут, то не везде.

– Существует мнение, что в Японии «есть нечего». Якобы в Стране восходящего солнца нет достойных молочных продуктов, вина и многого другого. На самом деле в Японии есть все, а то, чего у них нет, они завозят из других стран. Конкуренция на японском рынке серьезная, – охладил внешнеэкономический пыл производителей заместитель Торгового представительства РФ в Японии Андрей Загуменнов. – К тому же сотрудничать с японцами непросто еще и потому, что у них высокие и совершенно особенные требования к качеству продовольственных товаров. Недавно две приморские компании прорабатывали с компаниями префектуры Ниигата вопрос экспорта охлажденной курятины и сырой свинины. Между тем сырое мясо ввозить в Японию запрещено, можно лишь термически обработанное, а курицу нельзя ввозить в любом виде. Сейчас этот вопрос прорабатывается, и как только будет решен, можно пытаться наладить с ними торговлю.

По словам эксперта, прежде чем искать посредников в Японии, производителям нужно обратиться в Россельхознадзор. Специалисты свяжутся с японской ветеринарной службой, те пришлют своих инспекторов, и в случае успешной проверки предприятиям выдадут соответствующие ветеринарные сертификаты.

Подводя итог, Андрей Загуменнов все же обнадежил присутствующих: несмотря на все сложности, японский рынок очень перспективен, и если удастся туда пробиться, можно получить хороший доход.

Заместитель торгового представителя РФ в Республике Корея Виктор Кириллов познакомил участников выставки с перспективами торговли с корейцами.

За последние годы экспорт в Корею снизился, товарооборот с Россией составил 8,6 млрд долларов. Как и стоило ожидать, львиную долю от этой суммы занимает экспорт энергоносителей. Сельхозпродукция, в том числе рыба и морепродукты, составляет всего 6 проц. товарооборота.

– Наше представительство может дать первичную информацию о состоянии того или иного рынка, – уточняет Виктор Кириллов. – Но, чтобы лучше узнать рынок, стоит посетить Корею, поучаствовать в специализированных выставках, познакомиться с партнерами и конкурентами, оценить свои возможности. Корейская сторона с охотой идет на сотрудничество. Так, у нас есть пример сибирской компании, которая экспортирует БАДы. В Корею добавки попадают в российской упаковке, потом их расфасовывают и упаковывают согласно корейским стандартам.

Предприниматели, в свою очередь, поделились своим опытом вхождения на иностранные рынки. Некоторые из них долгое время пытаются наладить сотрудничество, но пока безрезультатно. Так, один из производителей кедровых орехов пожаловался, что не может поставлять продукцию в очищенном, обработанном виде, поскольку специальный товарный код (торговая номенклатура внешнеэкономической деятельности) существует только для сырья. Виктор Кириллов обнадежил предпринимателя: подобные вопросы решаемы. Правда, займут много времени. Так, похожая проблема возникла у производителей суфле из меда. В итоге они все-таки нашли выход на иностранный рынок, когда их продукцию классифицировали как кондитерское изделие. На это компании потребовался год.

Сначала ферма. Потом деньги

Сельхозпроизводителям рассказали о системе государственной поддержки агропромышленного комплекса. Однако после выступлений докладчиков вопросов у фермеров стало еще больше. А в этом году их ждут серьезные изменения.

– Субсидия на компенсацию части затрат на прямые и понесенные затраты теперь распространяется и под строительство свиноводческих комплексов. Раньше они не были включены, – рассказывает и.о. директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморья Алексей Таран. – Но сложность в том, что участие возможно лишь после получения разрешения на ввод объекта. То есть сначала вы должны построить что-то, а потом лишь получить субсидию.

Таких «но» много. Государство готово помочь аграриям, но с многочисленными оговорками. Увеличилась субсидия на поддержку семейных ферм. Если раньше на одно хозяйство предусматривалось 10 млн рублей, то с марта 2017 года – до 30 млн рублей. Однако, чтобы получить субсидию, нужно потратить на строительство фермы более 18 млн рублей.

По словам Алексея Тарана, в 2018 году часть субсидий будет видоизменена, особенно та, которая касается развития производства молока, яиц, мяса. В течение года специалисты постараются проработать все недочеты. Хотя в связи с этим, возможно, будет задержка в выдаче субсидий.

Руководитель департамента посоветовал фермерам сделать упор на сою и работать над урожайностью, не прибегая к увеличению площадей посевных.

– Нужно стремиться к тому, чтобы качество и цена наших товаров были лучше и интересней импортных. Для этого мы разработали положение о бренде, логотип «произведено в Приморье». Чтобы его получить, продукция должна быть произведена на территории Приморья, из местного сырья, в соответствии с ГОСТом. Но за два года логотип получило только одно предприятие – рыбоперерабатывающее.

Спикер напомнил собравшимся, что они могут представить свою продукцию на многочисленных сельскохозяйственных ярмарках. Однако кроме ярмарки на центральной площади Владивостока, которую уже девятый год подряд организовывает администрация города, докладчик не смог вспомнить, в каких муниципалитетах еще проводят подобные мероприятия.