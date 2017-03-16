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Зеленеть ли дереву, спроси у соседей и мэрии

Почему украшать свои дворы кустами сирени и сакуры следует строго по плану?

Апрель – самая горячая пора в деле озеленения и благоустройства как городских, так и придомовых территорий. Деревья и кустарники только начали просыпаться, и, пока по стволам не побежали живительные соки, можно поправить им «прически»: обрезать сухие или лишние ветки, спилить искривленный ствол-близнец или сформировать крону в виде шара. Но все ли знают, как грамотно это делать и какие тут существуют правила?

Именно этим вопросам было посвящено очередное занятие муниципальной школы «Управдом», организованной администрацией Владивостока. Разговор получился особенно актуальным в свете начавшегося общегородского санитарного двухмесячника. О правилах озеленительных работ и требованиях законодательства слушателям школы рассказали заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации города Екатерина Золотоева и главный специалист отдела экологического мониторинга управления охраны окружающей среди и природопользования Игорь Юрченко.

Вырубка стоит денег. А то и свободы

Прежде всего и посадку новых деревьев или кустарников, и обрезку или вырубку старых необходимо производить с разрешения муниципальных властей. И если в первом случае разрешение носит рекомендательный характер, то в отношении обрезки и тем более вырубки ограничения существуют довольно жесткие.

Как рассказал Игорь Юрченко, для того чтобы обрезать ветви чересчур разросшегося дерева, необходимо получить разрешение на снос зеленых насаждений (ранее такой документ именовался порубочным талоном). Причем для получения разрешения необходимо предъявить протокол решения общедомового собрания.

– Протокол необходим для того, чтобы впоследствии избежать конфликта с теми жильцами, которые выступили против обрезки или вырубки, – пояснил специалист. – Предполагается, что все спорные вопросы граждане должны решать в ходе собрания.

Протокол собрания собственников жилья следует передать в управляющую компанию, которая вместе с прочими надлежащими документами (специалисты УК знают, какими именно) предъявит их в управление охраны окружающей среды, которое, собственно, и выдает разрешение на снос зеленых насаждений.

Однако не факт, что желание и согласие собственников станет достаточным основанием для того, чтобы получить разрешение на обрезку куста или вырубку дерева. Сотрудники управления должны выехать на место, там оценить ситуацию и только после этого выдать разрешение. Или не выдать.

Стоимость данной услуги (обследование территории и выдача разрешительных документов) – от 400 рублей и выше, в зависимости от площади обследования. Жители многоквартирных домов, к слову, при обрезке или вырубке не обязаны платить компенсационную стоимость растений, а вот для частных домовладельцев такая обязанность предусмотрена федеральным законодательством. Если житель частного дома захочет спилить на своем участке дерево, которое он когда-то сам и посадил, даже по уважительной причине (например затеняет окна), помимо обязательной платы за оформление документов и обследование участка он должен заплатить компенсационную стоимость дерева (2,7 тысячи рублей, если диаметр ствола составляет 20 см). Если речь идет об обрезке кустарника, то здесь расчет зависит от его возраста: от 1 тысячи рублей, если кустарник моложе 5 лет, и до 3 тысяч, если растение старше 10 лет.

В случае проведения работ по вырубке, обрезке и пересадке зеленых насаждений без оформления разрешительных документов нарушитель может быть привлечен к административной или даже уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Что и когда обрезать

– Есть несколько видов обрезки. И для каждой свое время, – уточнила Екатерина Золотоева. – Так, омолаживающую, формовочную обрезку необходимо производить до начала сокодвижения (или осенью, до конца октября, или весной, до середины апреля). Санитарную обрезку лучше делать летом, когда хорошо видны сухие ветки.

Приоритетным направлением по текущему содержанию зеленых насаждений является обрезка старых деревьев и кустарников и высадка новых взамен вырубаемых. Такие высадки должны проводиться в соответствии с согласованными проектами благоустройства и озеленения.

По завершении любых работ по обрезке или вырубке зеленых насаждений образуются древесные отходы, которые необходимо сдавать на переработку на Спецзавод № 1.

Вопрос – ответ

– Около нашего дома вдоль дороги растут деревья. Видно, что они уже слабые и требуется обрезка. За чей счет она будет производиться? Ели домом управляет ЖСК, нужно ли, чтобы запрос делало правление кооператива?

– Если это дорога общего пользования и деревья находятся в рядовой посадке, их текущее содержание осуществляет МБУ «Содержание городских территорий». Можете направить в адрес администрации города письмо о том, что есть участок с такими-то деревьями и вы считаете необходимым провести такие-то работы. А если речь идет о придомовой территории, то обратиться должна управляющая организация, будь то УК или ЖСК.

– Жильцы часто сами сажают деревья. Пока саженцы маленькие, они всех устраивают, а когда вырастают и закрывают окна первого, второго этажей, люди начинают жаловаться. Вот у нас в свое время самовольно насажали деревьев, сейчас вырос практически целый лес. На каком расстоянии от дома по правилам можно высаживать деревья? И если они высажены не по правилам, можно ли их вырубить?

– По санитарным нормам, если дерево растет ближе пяти метров от фундамента, его можно удалить, так как оно впоследствии будет разрушать фундамент. Но вырубать, разумеется, можно, только получив разрешение в установленном порядке. Однако не на каждое дерево его могут выдать.

– Мы свой двор засадили многолетними кустарниками – сакурой, жасмином, но при аварийных работах сотрудники Примтеплосетей все кусты выдрали, а те, что остались, засыпали грунтом. Начальник обещал все последствия устранить, но пока ничего не сделано.

– В этом случае необходимо затребовать имеющиеся у сотрудников организации документы. Помимо разрешения на снос зеленых насаждений они вам также могут предъявить ордер на земельные работы – это документ, который не закрывается, пока организация не закончит благоустройство территории, где производились работы. К сожалению, посадки вам не восстановят, но грунт организация убрать за собой должна, как и восстановить почву. Если этого не делается, пишите жалобу в районное административно-территориальное управление (АТУ) мэрии.

– На аллее ветеранов работники Водоканала чистят ливневки. Они должны убирать за собой мусор?

– Да. Если вы видите нарушения, необходимо оперативно вызывать сотрудников АТУ либо отдела инженерных коммуникаций управления благоустройства (тел. 2-614-336). Если есть документальное подтверждение нарушений, фотографии например, их можно отправить в интернет-приемную администрации города.

– Когда строился соседний дом, строительная компания сняла большой слой плодородной земли (вывезли несколько КамАЗов чернозема). После завершения стройки рабочие присыпали этот участок грунтом, посадили пару-тройку чахлых деревьев. А был хороший зеленый склон. Подскажите, можно его восстановить? По кадастровому паспорту эта зона принадлежит муниципалитету.

– Вам нужно обратиться в администрацию города. Возможно, еще сохранились гарантийные обязательства застройщика, и в таком случае его можно заставить восстановить зеленую зону.

– За чей счет привозят саженцы?

– Если речь идет о благоустройстве придомовой территории, средства на такие расходы учитываются в строке «Содержание и текущий ремонт жилья». В городском бюджете на эти цели деньги не запланированы, и если они будут выделены, прокуратура вынесет предписание о нецелевом использовании средств.

– Скоро назначен субботник, жильцы могли бы выйти и срезать старые ветки. А если обращаться за разрешением, до субботника можно не успеть. Можем ли мы выполнить такую работу самостоятельно?

– Максимальный срок выдачи разрешительного документа 30 дней. На практике же он выдается гораздо быстрее, в течение двух недель. Самим жильцам определять, какое дерево подлежит обрезке, а какое нет, не допускается. Как уже было сказано, в многоквартирном доме много собственников, кто-то за вырубку, кто-то против. Кроме того, не забывайте, что существуют определенные технологии обрезки веток. Например, места среза необходимо замазывать, иначе дерево может быть повреждено.

– При штормовом ветре упало дерево, да еще и разбило окно одной из квартир. Вправе ли с нас брать деньги за вырубку и вывоз дерева? И ведется ли надзор за деревьями, которые угрожают упасть?

– Если дерево уже упало, то разрешительный документ не оформляется. Все остальные вопросы – к вашей управляющей организации. Санитарное состояние деревьев отслеживают сами жители, обращаются в УК. Мастера подают списки в управление экологии. Если дерево находится на городской территории, этим занимается МБУ «Содержание городских территорий».

– Мы хотим засадить территорию вокруг своей новостройки. Накажут ли подобную инициативу штрафом?

– За посадки не штрафуют. Сажать можете сами, а вырубать или обрезать, повторимся, только при наличии разрешения на снос зеленых насаждений. Но для вас же самих будет лучше, если вы составите план озеленения территории. Возле дома проложены инженерные сети, в случае возникновения аварии приедет компания, обслуживающая эти сети, и все, что растет на аварийном участке, будет выкорчевано. Потому и нужен план: чтобы не посадить деревья и кустарники прямо над трубами или близко к фундаменту, чтобы они потом не затеняли квартиры, чтобы на пожарном проезде не выросла береза, чтобы не высаживали деревья, которые в нашем климате не приживаются... 

Справка «В»

Консультацию по вопросам оформления и выдачи разрешительных документов на порубочные работы можно получить у специалистов управления охраны окружающей среды и природопользования по адресу: ул. Западная, 15, каб. 804. Телефоны: 2-614-264 и 2-614-283.


Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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