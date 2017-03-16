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Космическая пронзительность

Шесть премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят две отечественные ленты: героическая «Время первых» и фантастическая «Танцы насмерть». За ними следуют драма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером, ужасы «БайБаймен», а также комедии «Уйти красиво» и «Возьми меня штурмом».

«Время первых» (6+)

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы – СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди – выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство.

Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, – два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так…

Героический фильм от студии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, рассказывающий о временах, когда космос, проткнутый советскими спутниками и кораблем «Восток-1», уже потерял невинность и две могучие державы принялись за его покорение. Великие люди двигали вперед великие проекты. Лента, наполненная патриотическим пафосом и идеями гуманизма, оставляет на послевкусие страшный вопрос: а что снимут о нас потомки через полвека? Лермонтовский укор «богатыри не вы» читается между строк, является отрезвляющим посылом и, пожалуй, главным интеллектуальным достоинством этой по-голливудски красивой киноленты.

«Танцы насмерть» (12+)

Еще один отечественный фильм, фантастический парафраз американских хитов «Шаг вперед», «Сделай шаг» и других танцевальных мелодрам.

Авторы данной ленты пришли к нетривиальному решению: перенести место действия в Москву 2070 года. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но, когда один из претендентов влюбляется в девушку, участницу состязания, и решает любой ценой спасти ее жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

«Последствия» (18+)

Ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое: произошла авиакатастрофа и его любимые – жена и беременная дочь – погибли.

Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель: посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Полу, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

История основана на реальных событиях. В главной роли снялся Арнольд Шварценеггер, для которого воплощение безутешного и отчаявшегося отца, пожалуй, станет первым исключительно драматическим опытом.

«БайБайМен» (16+)

Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу БайБайМэн. Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказывать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем.

«Уйти красиво» (18+)

Старые друзья Вилли, Джо и Эла, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких, пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги. В главных ролях снялись ветераны Голливуда Морган Фриман, Кристофер Ллойд и Майкл Кейн.

«Возьми меня штурмом» (12+)

Во французском спецназе нет места чувствам. Но все меняется, когда в ряды элитного подразделения врывается яркая и сексуальная девушка-полицейский. Она с ходу покоряет всех бравых парней, и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. Непреклонен только командир отряда: девушкам в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амбиций вспыхнуть настоящая любовь?

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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