«Правильный» фундамент отменяет несущие стены

Технологии строительства современного жилого комплекса позволяют собственнику несколько квартир объединить в одну

В приморской столице наметилась положительная тенденция: жилья стали строить больше, качественней, а сдавать объекты в поставленные сроки.

Так, на днях состоялась заливка фундамента под еще один новострой – ЖК «Академический». Поставкой бетона для жилого комплекса занимается компания «Трилитон».

В состав комплекса входят два многоквартирных 25-этажных дома точечного типа со встроенными помещениями обслуживающего назначения и многоярусной парковкой. Объекты обещают сдать к 2018 году.

Предварительные работы

Заливка фундаментной плиты – важная часть в строительстве любого объекта. На эту плиту жилого комплекса компанией «Трилитон» было поставлено 920 кубов бетона класса В30.

– Первые работы начались месяц назад, – рассказывает начальник участка Александр Будовой. – Сначала был разработан котлован, была проведена выемка грунта, сделан пластовый дренаж, затем сделали подбетонную подготовку фундамента, сейчас заливаем фундаментную плиту. В качестве поставщика бетона был выбран Трилитон, так как их продукцию отличает высокое качество, доставка осуществляется также на высоком уровне.

– Обычно, когда к нам обращается застройщик, он уже знает, какой класс бетона ему необходим для строительства, – рассказывает начальник отдела продаж по бетону «ДВ-Цемент» Игорь Лицов. – Далее начинается работа завода. Они подтверждают возможность производства данной бетонной смеси с заданными характеристиками.

Затем подключаются логисты: они рассчитывают, сколько бетоносмесителей нужно направить на объект, какой предусмотреть интервал подвоза, контролируют процесс отгрузки.

К слову, заливка на нашей стройке растянулась на целые сутки. По технологии строительства каждую треть плиты льют в течение строго регламентированного времени – 8 часов.

Заливка – дело тонкое

Над возведением фундаментной плиты, которая представляет собой монолитный блок высотой 110 см и общей кубатурой 920 квадратов, трудились более 50 человек. В непрерывном режиме, с 8 часов 1 апреля до 9 часов 2 апреля работали водители бетоносмесителей.

– Когда на завод поступает заказ, оператор направляет технику, распределяет, сколько машин нужно на объект, – поясняет процесс начальник отдела сбыта Трилитона Дарья Журба.

– Загрузка составляет всего 4,5 минуты,– рассказывает водитель бетоносмесителя Валерий Котев, – выгружаем так же быстро, минуты за три. Однако это лишь видимая часть работы. Чтобы материал, не потеряв в качестве, доехал до заказчика, нужно проделать большую работу. В этом процессе участвуют и лаборанты. Они добавляют в бетон в зависимости от расстояния, которое предстоит пройти машине, разжижающие добавки, и лично водитель.

– Для доставки продукции было использовано 11 семикубовых бетоносмесителей, – объясняет Дарья Журба. – Всего за сутки водители совершили 152 рейса от завода до объекта.

Все под контролем

Строительство жилого комплекса строго контролируется, начиная с производства инертных материалов и заканчивая введением объекта в эксплуатацию.

Качество продукции на Трилитоне контролируют специалисты собственной лаборатории. Они тщательно испытывают все входящие в состав бетона материалы – щебень, цемент, песок.

Контроль на объекте на каждом этапе строительства осуществляют геодезисты и прорабы.

– Перед началом армирования происходит разбивка возводимой конструкции. Разбивка включает в себя обозначение осей, проходящих рядом с конструкцией, что выполняет геодезист. Далее вставляются арматура, опалубка, это все контролируется прорабами, так же как и процесс заливки бетона, – объясняет Александр Будовой. – Потом будем армировать стены подвала, вставлять опалубки и заливать стены подвала. Примерно через десять дней начнем ставить первые стены. Через 28 суток бетонный фундамент наберет полную мощь, но нагружать его можно раньше.

Монолитный каркас закончат в начале 2018 года. Чтобы ввести дом в эксплуатацию как можно быстрее, застройщик будет вести несколько работ одновременно.

Кстати, конструкция здания позволяет владельцу жилья выполнить свободную планировку квартир, он даже может купить 2-3 квартиры и объединить их в одну. Дело в том, что в доме нет межквартирных несущих стен, основную нагрузку берут на себя наружные стены и лифтовые шахты.

Коротко о главном

Для строительства фундаментной плиты было использовано:

750 тонн песка,

1000 тонн щебня,

400 тонн цемента,

8 тонн пластифицирующей добавки,

или

11 цементовозов,

63 самосвала.

Справка «В»

ЖК «Академический» – это жилой комплекс комфортного экономкласса, расположенный в экологически чистом микрорайоне Владивостока, вдали от центра города и шумных магистралей.

Жилой комплекс расположится на участке 12530 кв. м и будет состоять из двух одноподъездных домов с собственной инфраструктурой. Уникальность данного проекта заключается в хорошем местоположении, близости к морю и отличной транспортной доступности.

Два монолитных дома высотой в 25 жилых этажей;

многоуровневый открытый паркинг на 250 машино-мест;

на первом этаже нежилые помещения площадью 500 кв. м;

детский сад площадью 550 кв. м;

площадь участка 12530 кв. м.

Строительный адрес:

100 м до ост. «Академгородок», пр. 100 лет Владивостоку, 180 (Владивосток).



