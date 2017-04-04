Юные спортсмены показали неуступчивый футбол

Во Владивостоке на острове Русском в конце марта – начале апреля состоялся международный футбольный турнир. Соревнования под названием «Юношеский саммит стран АТР» проводились второй год подряд на стадионе ДВФУ.

На сей раз на приглашение футбольного клуба «Луч-Энергия» и федерации футбола Приморья откликнулись зарубежные команды из Китая и Южной Кореи, детско-юношеская спортивная школа из якутского города Нерюнгри и юная смена хабаровского СКА. Еще два коллектива подростков 2001-го и 2002 годов рождения выставил сам «Луч». Игрокам повезло с погодой, всю неделю держалась плюсовая температура без осадков.

– Это уже второй подобный международный турнир стран АТР, – рассказал инициатор его проведения спортивный директор ФК «Луч-Энергия» Евгений Стрижиченко. – Участие в соревнованиях мальчишек из Китая и Южной Кореи добавило конкуренции, борьбы, интересных матчей. Было много положительных эмоций. Питание, проживание, экскурсионные и образовательные программы были предоставлены для наших гостей в полном объеме. В том числе посещение игры взрослого коллектива «Луча» в рамках регулярного первенства страны в первой лиге. Нисколько не сомневаюсь, что с каждым годом турнир будет набирать популярность. Китайские, южнокорейские и российские дальневосточные клубы подтвердили свое желание приехать через год. Возможно, к ним прибавятся новые участники.

Все команды играли в открытый композиционный футбол. Понятно, что некоторым ребятам не хватало опыта и профессионализма. Однако они брали старанием и молодым задором. В целом юные футболисты были равны по мастерству, разве что китайские мальчишки проиграли все свои матчи. Поединки оказались настолько яростными, что все без исключения участники баталий потеряли очки. Ничьи случались, но в основном каждый бился за победу.

Победителями соревнований стали юные армейцы из Хабаровска. Совсем немного им уступили молодые спортсмены из Республики Корея и оба юных коллектива «желто-синих».

Своим мнением от прошедшего турнира поделились некоторые наставники команд.

– В целом турнир очень ровный, и явного фаворита здесь точно нет, – отметил тренер команды «Луч-Энергия-2001» Евгений Молоков.

– Хороший, интересный турнир. Он очень важен как для тренеров, так и для футболистов, все стараются показать свой уровень и мастерство. В прошлом году мы стали здесь четвертыми, а в этот раз показали свой лучший футбол и оказались в числе фаворитов. Это явный для нас прогресс, – порадовался за своих питомцев директор центра подготовки юных футболистов «СКА-Хабаровск» известный в прошлом футболист России Игорь Протасов.

– Команды отлично отыграли. Нельзя сказать, что кто-то был явно сильнее или слабее. Все решалось на финише. Мне игры понравились. Хороший футбол в исполнении ребят, неуступчивый, – сказал директор центра подготовки юных футболистов «Луч-Энергия» Юрий Болобонкин.

На торжественной церемонии закрытия соревнований состоялось награждение победителя и призеров, а также вручение специальных призов командам и отдельным игрокам.