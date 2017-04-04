Горожане побегут за столицу

«Гонка героев» придумала приморцам очередное испытание

Пора тренироваться! Начиная с мая текущего года во Владивостоке пройдет пять полных и полумарафонов под эгидой «Гонки героев».

Первый из них состоится 21 мая. Бегунам предстоит преодолеть различные дистанции – от трех «детских» километров до взрослых величин в 5, 10 и 21 километр. Примечательно, что устраиваемый «ЗаБег» (так назвали организаторы этот спортивный праздник) пройдет в 10 городах России. Его старт состоится одновременно (так, если в Санкт-Петербурге будет 10.00, то во Владивостоке – 17.00). В забеге примут участие порядка 40 тысяч человек.

– Я призываю не только жителей Владивостока и Приморья, но и всех дальневосточников подключиться к нам, чтобы показать, насколько у нас спортивные и активные люди, – заявила Юлия Вельбик, начальник управления физической культуры и спорта администрации Владивостока. – Мы позаботимся о безопасности и здоровье бегунов. На трассе будут расположены пункты питания и выдачи воды, будут дежурить кареты скорой помощи.

После подведения итогов массового забега будет принято решение, какой из городов станет столицей российского бега.

– Выбор определится по трем критериям: соотношение количества участников к численности населения, средняя проходимая дистанция, средняя скорость бегунов. И кто из городов прибежит первым, тоже будет учтено, – рассказал один из организаторов мероприятия Кирилл Воробьев, представляющий «Лигу героев».

Данные каждого участника с помощью электронных чипов хронометража будут заноситься в единую базу, что облегчит подсчет и наглядно покажет все достижения.

– Для регистрации каждому участнику потребуется медицинская справка, – напомнила Юлия Вельбик. – Мы должны убедиться, что состояние здоровья позволяет человеку преодолеть выбранную им дистанцию. И отмечу: безопасность всех участников забега будет организована в соответствии с федеральным законодательством, как и в других городах.

Во Владивостоке забег начнется с центральной площади города. Затем пройдет по Светланской до стадиона «Авангард». Спортсмены, выбравшие полумарафонскую дистанцию, пробегут еще и по Корабельной набережной.

– С учетом специфики Владивостока мы старались сделать маршрут удобным для всех, – отметил Александр Лагоша, представитель «Гонки героев» в Приморском крае. – Для спортсменов прорабатывалась максимально ровная дистанция. Мы старались минимизировать перепады высот. Чтобы не создавать неудобства автомобилистам, рассматривались варианты объездов. Транспорт с 15 до 23 часов будет двигаться по Пушкинской улице (от «Авангарда» до Океанского проспекта). Океанский проспект и Алеутская перекрываться не будут, и особых неудобств, я надеюсь, автомобилистам мы не доставим. Кроме того, важным критерием составления дистанции были красоты и достопримечательности города.

Завершится спортивный праздник развлекательной программой, вниманию зрителей и закончившим трассу бегунам представят выступления музыкальных коллективов, мастер-классы по аквагриму и тейпированию. Также будут работать детский надувной городок, фотозона и массажный шатер, палатки с едой и напитками.

Второй забег, организуемый «Гонкой героев», пройдет в конце мая на Штыковских прудах. Но о нем организаторы пока просили не рассказывать, чтобы сохранить интригу. Так что т-с-с!