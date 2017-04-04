Бюджет без социальных потрясений

Ряд важных вопросов для жизни города рассмотрели на очередном заседании депутаты Думы Владивостока

Первым по значимости стоял вопрос о внесении изменений в Устав города.

Главный документ приморской столицы привели в соответствие с федеральным законодательством.

– В документе закреплена обязанность органов местного самоуправления в пределах своих полномочий принимать меры, в том числе по созданию безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления, – рассказал Михаил Веселов, председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. – Кроме того, в новой редакции изложена статья 29 Устава города. В случае досрочного прекращения полномочий главы Владивостока либо применения к нему по решению суда мер специального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности полномочия главы будет временно исполнять первый заместитель.

Как уточнил Михаил Веселов, изменения в Уставе города вступят в силу в отношении нового градоначальника, в отношении действующего главы Владивостока никаких радикальных изменений не предполагается.

Благодаря еще одной статье измененного Устава города Общественный совет Думы Владивостока внесен в число субъектов правотворческой инициативы.

Корректировки бюджета

Депутаты Думы Владивостока отклонили предложенные администрацией города изменения в бюджет Владивостокского городского округа, согласно которым предлагалось увеличить бюджетные ассигнования на сумму 2,59 млрд рублей для проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов по судебным искам.

– В случае принятия данная корректировка бюджета повлекла бы за собой значительные сокращения расходов на такие социально значимые мероприятия, как ремонт дорог, обеспечение безопасности дорожного движения, содержание муниципальных учреждений образования, организация спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, другие вопросы жизнеобеспечения города, что вызвало бы серьезные социальные последствия, – пояснил Владимир Исаков, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. – Ежегодно на ремонт многоквартирных домов из бюджета города выделяется более 300 млн рублей. Так, по исполнительному производству на 2017 год запланировано 328 млн рублей, которые будут направлены на восстановление 138 многоквартирных домов.

Еще один вопрос по бюджету города был связан с реализацией новой муниципальной программы, направленной на формирование современной городской среды. В 2017 году на эти цели запланировано выделить 40,1 млн рублей. Кроме того, на условиях софинансирования будут привлечены субсидии из краевого и федерального бюджетов в сумме 135 млн рублей. При этом общие параметры бюджета Владивостокского городского округа на 2017 год останутся без изменений и составят 11,64 млрд рублей.

– Дума Владивостока утвердила корректировку бюджета Владивостокского городского округа, предусматривающую выделение бюджетных ассигнований на благоустройство придомовых территорий, общественных пространств и на приведение в нормативное состояние дорожной сети города. Это позволит получить в качестве софинансирования межбюджетные трансферты из краевого и федерального бюджетов. Данные средства будут направлены на асфальтирование проездов к домам, пешеходных дорожек, освещение придомовых территорий, установку скамеек, ремонт автомобильных дорог. Мероприятия по формированию современной городской среды и ремонту дорожной сети нацелены на повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Владивостокского городского округа и создание комфортных условий для проживания, – отметила Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока.

Недвижимость всегда в цене

На очередном заседании Дума города Владивостока приняла МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 13.05.2015 № 188-МПА «Порядок определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в собственности Владивостокского городского округа». Изменения внесены в целях приведения к единообразию размера платы в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в собственности Приморского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Также был утвержден отчет городской администрации о выполнении Программы приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке за 2016 год. Согласно отчету в перечень приватизируемого имущества были включены 67 объектов муниципальной собственности. Продан 31 объект, в том числе 16 объектов недвижимости реализованы на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложения о цене и посредством публичного предложения; 12 – посредством реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства; 1 – доля муниципального образования в праве общей долевой собственности на нежилые помещения; 2 – пакеты акций открытых акционерных обществ.

– Приватизация муниципального имущества обеспечит поступление дополнительных средств в бюджет городского округа, – напомнил присутствующим Дмитрий Сулеев, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности.

Кроме того, на заседании Дума Владивостока утвердила состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города», депутатами был принят к сведению отчет о работе городского УМВД России за 2016 год.