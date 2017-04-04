Верблюды с дурью и иностранцы с общаком

Зачем северным корейцам нитки для ядерных головок?

На вопрос, в чем отличие работы сотрудников его отдела от работы коллег, например, из городской полиции, заместитель начальника линейного управления – начальник следственного отдела Владивостокского линейного управления УМВД России на транспорте подполковник полиции Сергей Поляков отвечает уверенно:

– Фактически ничем. И хвастаться нам нечем. Мы – скромные трудяги и делаем одну и ту же работу качественно.

Но если бы не эти «скромные трудяги», то аэропорт Владивостока превратился бы в перевалочную базу наркоторговцев, военных секретов и магаданского золота.

Потому что воздушные ворота Приморья – это место, где чаще всего задерживают правонарушителей, пытающихся провезти запрещенные или незадекларированные предметы.

Везут все, что угодно, прячут, где только возможно

Был случай, когда в багаже гражданина Северной Кореи, прибывшего из Пхеньяна, нашли 3 кг семян зернобобовых с живыми насекомыми, относящимися к вредителям растений. Вся зараженная продукция была изъята и уничтожена.

В октябре 2016 года его соотечественник пытался вывезти из Приморья 108 тысяч долларов США. Он вез деньги в сумке, но «забыл» ее задекларировать вразрез с российским законодательством. За незаконное перемещение наличности в особо крупном размере через границу ему грозит штраф от 10–15-кратной суммы контрабандной валюты. В данном случае это 1,08–1,62 млн долларов. Либо лишение свободы на срок до двух лет. Есть подозрение, что гражданин Северной Кореи вез на родину общак, то есть деньги, заработанные его соотечественниками в России, предназначенные для руководства своей страны. Поэтому возвращаться домой ему было не резон. Для него идеальный выход из ситуации – колония в России.

– А как-то мы задержали в аэропорту Артема граждан Северной Кореи, пытавшихся переправить в Пхеньян... специальные нитки, применяемые в изготовлении ядерных боеголовок. Катушки находились в больших коробках, которые северные корейцы преспокойно тащили по полу. Они не собирались лететь домой, им вменялось только отправить груз, который привезли из Хабаровска. Коробки были такими большими, что наши полицейские заинтересовались, что же там лежит. Корейцы ничего толком объяснить не могли. Коробки вскрыли, оказалось, что там какие-то нитки, – смеется Сергей Александрович.

Экспертиза показала, что нитки не простые, а кевларовые, используемые для армирования медных и волоконно-оптических кабелей, применяемых, в частности, в изготовлении ядерных боеголовок...

Минувшей зимой в аэропорту Артема был задержан гражданин России, пытавшийся провезти наркотики. Он уже пронес их в здание аэропорта, но то ли нервы не выдержали, то ли чего-то испугался, но мужчина выбежал на улицу и забросил сверток с дурью на козырек над входом. Естественно, его суета не осталась без внимания полиции. Курьера-неудачника задержали.

Задержали полицейские в аэропорту и женщину, провозившую гашишное масло в... полостях своего тела. У нее был билет до Петропавловска-Камчатского. В ходе следствия выяснилось, что пассажирка была верблюдом, так в криминальном мире называют людей, перевозящих наркотики. За один рейс на Камчатку она перевозила внутри себя до 40 кубов наркотика. Благодаря действиям полицейских были задержаны и курьер, и поставщик из Артема, и покупатель. Сейчас это уголовное дело рассматривается в суде Артема. В общей сложности члену ликвидированной ОПГ светит до 20 лет.

– Недавно наши коллеги в Биробиджане задержали наркокурьера, перевозившего во Владивосток 33 тысячи таблеток наркотика экстази на общую сумму 99 млн рублей. Его взяли на перроне за курение в неположенном месте. Когда проверили рюкзак задержанного, в нем оказались наркотики. Раньше возили героин бородатые кавказцы, сейчас доставкой занимаются студенты с рюкзачками. Есть мнение, что эти 33 тысячи таблеток экстази предназначались для Японии. В Стране восходящего солнца экстази в дефиците, – говорит подполковник полиции Поляков.

Жадность карается законом

В сфере интересов владивостокских транспортников не только аэропорт, но и железная дорога, морские порты и их акватории. Причем даже в солнечном Магадане.

Не так давно там под прицел правоохранительных органов попала местная коммерческая фирма, экспортирующая мороженую рыбу в Южную Корею. Сумма контракта составляла около 178 млн рублей. Магаданцы успели сделать 22 ходки за рубеж на разных судах с нарушением таможенных документов. Чрезмерно активным субъектом внешней экономической деятельности заинтересовались сотрудники ФСБ. В ходе оперативной разработки выяснилось, что часть документов, представляемых магаданской фирмой на груз, оказалась подделкой.

Фирма-отправитель занижала стоимость экспортируемой продукции, тем самым на несколько порядков снижая суммы таможенных платежей. Оформление документов на рыбу путем электронного таможенного декларирования проходило через Первомайский таможенный пост во Владивостоке. Между тем в Магадане благодаря особой экономической зоне таможенные пошлины и без того низкие, мошенники же хотели вывозить свое «карго» в Страну утренней свежести практически беспошлинно.

В данный момент под следствием находится руководитель компании-поставщика. Не исключено, что по решению суда за контрабанду стратегически важных водных биологических ресурсов он может получить до 12 лет колонии.

И крест массивный на груди

По словам Полякова, из Магадана чаще всего пытаются вывезти золотой песок, случается, что большими партиями.

– Там много приисков, где добывают «желтого тельца». И выбраться с полуострова можно только самолетом, то есть только через нас, так как навигационный период по морю очень короткий. Недавно мы поймали двух граждан Армении, профессиональных ювелиров, которые пытались вывезти большое количество золота в изделиях. Чтобы не быть пойманными во время осмотра в аэропорту, они переплавили золотой песок, сделали из него кустарным способом массивные кресты и цепочки и везли их на собственной шее.

У полицейских вызвали подозрения клейма с пробами с признаками подделки. Изделия изъяли, провели экспертизу, и оказалось, что эти клейма давно сняты с учета Пробирной палаты. В ходе предварительного следствия выяснилось, что армяне специально прилетели в Магадан за золотом и что если бы их афера удалась, то они бы смогли на родине изготовить ювелирные изделия из золотого полуфабриката и продать их по хорошей цене, которая с лихвой перекрыла бы расходы на поездку.

– Золото вывозят классическими способами, ничего нового не придумывая: в полых каблуках, во рту. И даже в собственном организме, правда, у нас таких случаев не было. При этом люди заведомо знают, что идут на преступление, за которое можно получить реальный срок, – предупреждает подполковник полиции Поляков. – Но чаще всего следователи линейного отдела работают над уголовными делами, связанными с нелегальными поставками алкоголя в Россию.

Отметим, что дела, связанные с кражей металла на железной дроге, не канули в Лету. Чаще всего металлисты тащат из депо все, что плохо лежит. Кражи в поездах тоже случаются, но редко. В основном злоумышленники крадут телефоны, реже деньги. Зачастую люди сами оставляют в купе мобильники вместе с зарядными устройствами, планшеты, сумки. И спохватываются, когда поезд уже ушел. Были, конечно, времена, когда у пассажиров воровали обувь: человек оставлял ботинки или туфли за дверью. Но такие случаи в прошлом.