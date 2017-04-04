И всем по 10 тыщ…

Вы уж извините, читатель, что я снова говорю с вами на эту тему… Но уж больно горячая она…

Когда после митинга «против коррупции» я прочитала, что сторонники господина Навального обещали в соцсетях детям «отсудить по 10 тысяч евро в ЕСПЧ, если вас арестуют или задержат», то сначала не поверила. Да и многие мои знакомые, особенно те, кто сочувствует, так сказать, оппозиции, писали мне: что ты, это ложь, вранье и провокация, быть такого не может… И я даже было поверила, пока не написала мне одна моя знакомая, которую я знаю (и ее сына, подростка 16 лет) – не в Интернете, в реальности – не первый год. А написала она вот что: «Сын за неделю-две до описываемых событий начал говорить примерно так: навальныйнавальныйнавальныйураборецскоррупциейтакпобедимъ! И что херой дня пообещал всем помочь обратиться в какой-то там суд, где каждому пострадавшему дадут кучу бабла вотпрямщас.

– Хей! – сказала я, подкованная в политических дискуссиях еще на советских кухнях, – он поможет составить заявление и проконсультирует, как подать. И в случае, если суд присудит…

И я рассказала, что даже если будет все так замечательно, то судебные тяжбы стоят денег. Пошлины там всякие, то да се. Я не знакома с международным судопроизводством, но предполагаю, что там примерно так же. Только в валюте.

– У тебя есть валюта? Чтоб платить пошлины, ездить на судебные заседания?

Валюты у сына не было. Он задумался…

Я поинтересовалась у киндера наличием плана перемен – что надо делать – у его любимца Навального.

– Ээээ... – сказал сын, – нет, про план не слышал. Но, может, он держит его в тайне?

Ну еще бы! Конечно, в тайне! Это же ЕГО план, личный. Не для всех. Если бы у него был план для всех, уж он бы его озвучил, чтобы привлечь побольше народа. А раз врет и деньгами заманивает, никакого далеко идущего плана и нет.

– Ну сместить власть... Разогнать коррупционеров…

– А дальше? Вот сместили, разогнали, и что, настало всеобщее счастье? С чего бы?

Сын ушел думать. А меня просто жуть взяла: это же надо, какую пропаганду развели среди ребятишек. Вот до этого я равнодушна была ко всем этим навальным, а теперь что-то прямо сильно неприязненно негодую. Просто один в один как на Украине начиналось. Ну такой пример перед глазами. Неужели же мало?».

Вот оно как на самом деле было, читатель. И хватит нам уже думать, что все революционеры, как это нам внушали 70 лет фильмами про Ильича, в белых одеждах и сущие агнцы.