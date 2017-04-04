Ярмарка, которую с нетерпением ждали

В пятницу, 7 апреля, на центральной площади Владивостока развернется первая в этом году весенняя ярмарка. Она будет работать каждую неделю по пятницам и субботам с весны до глубокой осени.

Свою продукцию представят порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.

Напомним: ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарева, чтобы пополнить потребительский рынок сельхозпродукцией, товарами местных производителей и способствовать развитию конкуренции. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи, мед и продукты пчеловодства, соленья, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную, рыбную, мясную продукцию и другие товары по умеренным ценам напрямую у производителей.

На этой неделе ярмарка будет работать в пятницу, 7 апреля, с 8 до 19 часов и в субботу, 8 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация города Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.