Вперед идут приморские танкисты

Церемонией награждения победителей завершился окружной этап соревнований по танковому биатлону и конкурса «Суворовский натиск». Лучшие экипажи отправятся на международный турнир сухопутных войск.

Среди танкистов не было равных танковому взводу 5-й общевойсковой армии, дислоцированной в Приморском крае. Победу также праздновал мотострелковый взвод 35-го общевойскового объединения, дислоцированного в Амурской области.

Состязания проходили в течение пяти дней на базе полигона Анастасьевский под Хабаровском.

В них приняли участие 15 экипажей танков Т-72Б3 и столько же боевых машин пехоты БМП-2 со всего Восточного военного округа, сообщили «В» в пресс-службе ВВО. Все они – победители отборочных этапов в своих армиях и корпусах.

Программа соревнований состояла из пяти этапов: «Район сосредоточения», «Комплексная полоса», «Вождение танков», «Опорный пункт», «Индивидуальная гонка», «Спортивный».

Сейчас лучшие экипажи готовятся к всеармейским соревнованиям, которые пройдут во второй половине мая на общевойсковом полигоне в Волгоградской области.

Международный финал танкового биатлона и «Суворовского натиска» традиционно пройдет на полигоне Алабино в Московской области.

«В» напоминает, что в прошлом году эти турниры выиграли экипажи из 68-го армейского корпуса на Сахалине и отдельной бригады Тихоокеанского флота из Владивостока.