Селфи на рельсах

​Опасную фотосессию устроили подростки на железнодорожных путях в районе Второй Речки.

Стараясь сделать наиболее эффектный кадр, 11- и 12-летние школьницы подобрались вплотную к рельсам, по которым проносились поезда, следующие во Владивосток. Возможную трагедию предотвратил машинист электропоезда, который, заметив детей на железнодорожных путях, сразу же сообщил об этом в дежурную часть.

– Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции обнаружили четырех девочек, фотографирующихся на сотовые телефоны, – рассказала Екатерина Назарова, сотрудник пресс-службы Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте. – Проведя со школьницами разъяснительную беседу, стражи порядка передали их родителям. Они рассказали им о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и напомнили об административной ответственности за хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Взрослым стоит со всей серьезностью отнестись к предупреждению транспортной полиции и быть внимательнее к своим детям, контролируя их времяпрепровождение во внеурочное время, чтобы избежать трагических последствий.