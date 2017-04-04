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Напиши эссе и покори Башмета

11 апреля на Приморской сцене Мариинского театра состоятся сразу два события при участии выдающегося альтиста.

В Большом зале пройдет концерт прославленного камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Во Владивосток прославленный музыкант приезжал многократно, но нынешний его визит станет особым событием еще и потому, что всемирно известный альтист впервые проведет мастер-класс в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра, сообщила пресс-служба учреждения.

Участники получат уникальную возможность лично пообщаться с выдающимся российским мэтром, показать ему свои работы и получить ценные советы.

Чтобы попасть на мастер-класс Юрия Башмета, начинающим музыкантам необходимо отправить заявку на электронный адрес bocharina@mariinsky.ru, написав в теме письма «Мастер-класс Юрия Башмета». В заявке указать имя, отчество, фамилию, возраст, название учебного заведения, контактные данные для связи. Также юные музыканты должны написать короткое эссе (не более 1000 знаков с пробелами) на тему «Я – музыкант», в котором следует немного рассказать о себе, о выборе инструмента (почему и как было решено заниматься по классу скрипки или альта) и о своих самых сокровенных мечтах. Эссе также прилагается к письму.

Эти творческие работы будет читать сам Юрий Башмет. По итогам отбора трое исполнителей, написавших эссе, смогут принять участие в мастер-классе прославленного музыканта. Прием заявок продлится до 7 апреля.

Автор : Отдел новостей «В»

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