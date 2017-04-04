Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме

Просветительский проект «Очарование Тихоокеанской России» проводит Дальневосточное отделение фонда «Русский мир».

В рамках проекта иностранные студенты, обучающиеся в вузах Владивостока, проходят своего рода спецкурс в необычных аудиториях.

Так, 7 апреля в стенах Приморской государственной картинной галереи состоится первое занятие для студентов МГУ имени Невельского. Они будут изучать искусство на русском языке. Сотрудники университета и галереи разработали для иностранных подопечных план занятий: будущие моряки познакомятся с морскими мотивами в живописи и творчеством художников – капитанов дальнего плавания. К концу образовательной программы курсанты, как предполагается, смогут свободно рассуждать на русском языке о судах и моряках, запечатленных на полотнах Айвазовского, Штукенберга, Куянцева.

Партнерами проекта «Очарование Тихоокеанской России» стали хоккейный клуб «Адмирал», Приморский океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, Всероссийский детский центр «Океан», Приморская государственная картинная галерея. Русский язык «с уклоном в искусство, спорт или природу» уже изучали юные хоккеисты из Китая и Республики Корея, приезжавшие во Владивосток. В марте 2017 года завершился курс интерактивных лекций о происхождении жизни на Земле, проведенный для иностранных студентов Дальневосточного федерального университета в Приморском океанариуме.