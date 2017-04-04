Детей и родителей приглашают в Клуб выходного дня

В субботу, 8 апреля, в 15.00 в муниципальном Дворце детского творчества вновь соберется Клуб выходного дня для детей и родителей, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Мероприятие будет приурочено ко Дню космонавтики. Пришедших ждут разнообразные мастер-классы – «Мягкая игрушка», «Сувениры из фарфора», «Бисероплетение», «Поделки из мыльной основы», на которых можно будет изготовить своими руками ракеты, звезды и многое другое, связанное с космосом.

Клуб выходного дня будет работать по адресу: Океанский проспект, 43, административный корпус. Продолжительность мастер-классов – 2 часа. Информация и бронирование билетов по телефонам: 245-68-59, 8-924-234-33-53, Елена Старостина.