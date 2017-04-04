Стойкие оловянные солдатики вернут во Владивосток 50-х

Свои работы представляют зрителю мэтры приморской живописи Владлен Камовский и Тимофей Войтенко

Нынешний год весьма богат на юбилеи, особенно в художественной среде Приморья. А потому можно с уверенностью сказать, что нас ждет немало интересных и очень ярких выставок.

Одна из первых в этой череде открылась на днях в залах Приморского союза художников. Два мэтра дальневосточной живописи, два юбиляра, встречающих 80-летие, – Тимофей Войтенко и Владлен Камовский представляют публике свои работы, созданные в самые разные годы.

– Разумеется, этих двух живописцев объединяет не только факт юбилея, – говорит куратор выставки искусствовед Ольга Зотова. – Есть такое понятие – мера правды в искусстве, когда творца судят по той степени честности, с которой он отображал окружающий мир в течение всей жизни. Так вот и Тимофей Моисеевич, и Владлен Александрович – это те, можно сказать, эталоны честности, по которым сегодняшним и начинающим художникам можно поверять свое творчество. Здесь, на выставке, немало работ, выполненных ими 40–50 лет назад. И в них все то же пристальное внимание к человеку, любовь к родной стране, искренние эмоции. Эти живописцы активно работали именно в советское время, но в их картинах, которые стали нашим золотым фондом, нет ни малейшего налета идеологии.

Посмотрите на ранние этюды Владлена Камовского: они отличаются по стилю, по манере исполнения (они чем-то напоминают импрессионистов), но сколько в этих картинах любви к мелким сочным деталям, которые потом станут характерной чертой этого автора.

Владлен Камовский для своей выставки отобрал множество видов Владивостока, написанных в разные годы, но с такой нежностью, с такой любовью, что от его картин сразу не отойдешь. Стоишь и изумляешься, как умеет он находить в таком, казалось бы, индустриальном, вполне современном районе, как Вторая Речка, почти пасторальные уголки и увековечивать их для потомков… А что уж говорить о прекрасных сериях «Храмы Владивостока», «Храмы Санкт-Петербурга» или об особой фишке Камовского – панорамном виде Владивостока со стороны моря, который организаторы разместили на входе в Союз художников (целиком эта работа длиною 17 метров просто не поместилась бы в залах)! Также мэтр включил в экспозицию и графические работы, точные, почти филигранные…

– В 2006 году в память о спасении российских моряков теплохода «Синегорье» у берегов Южной Кореи художник подарил спасателям одну из своих панорам «Владивосток. Октябрь», которая в настоящее время находится в постоянной экспозиции Культурного центра береговой полиции в городе Донхэ, – говорит Ольга Зотова. – Панорамных пейзажей, таких как «Владивосток. Октябрь» и «От восхода до заката», до Камовского в Приморье не создавал никто.

Да, молодым стоит брать пример с Тимофея Войтенко и Владлена Камовского во всех смыслах. Стойкие оловянные солдатики – так с любовью говорят о них, рассказывая, к примеру, как всего два года назад Тимофей Моисеевич в составе группы приморских художников отправился на пленэр в КНР. Их привезли куда-то в живописные горы, где тропинки уже, чем спина осла, а жара – под 35 градусов в тени. И Войтенко в свои почти 80 не уступал, а то и превосходил молодых коллег, с восторгом отправляясь на этюды вопреки всему. Кстати, сам мэтр включил в экспозицию картину, сделанную в той поездке. Он очень ею гордится.

– Выбирать работы для выставки было очень непросто, – говорит Тимофей Моисеевич. – Всегда же хочется показать все. Но я написал несколько пейзажей специально к этой выставке. А вообще, старался показать все периоды своего творчества, какие-то знаковые вещи. Конечно, сегодня меня вдохновляет уже совсем другое. В юности хотелось передать страсти, бурные эмоции, а сегодня есть желание показать умиротворение, раздумье, спокойствие…

Тимофей Войтенко демонстрирует посетителям не только пейзажи, но и портреты, натюрморты, жанровые работы. Однако и он сумеет удивить тонким вниманием к деталям жизни родного Владивостока – например, пейзажем, созданным на берегу речушки, что бежит за железной дорогой в районе озера Чан. Нужно уметь видеть, чтобы разглядеть в этом месте такую красоту.

А видеть Тимофей Моисеевич умеет…

– Очень советую посетителям выставки, – говорит Ольга Зотова, – обратить внимание на небольшой пейзаж 1958 года. Это вид на летний, в утреннем тумане, Владивосток, с Крестовой сопкой и старой телевышкой. Он такой узнаваемый и в то же время такой нежный. Эти черты присущи и сегодняшним работам Тимофея Войтенко. Кстати, он практически каждый день работает в своей мастерской на Второй Речке, не позволяя лениться ни душе, ни телу. Труд для этого художника – ежедневная потребность.

Выставкой Тимофея Войтенко и Владлена Камовского Приморское отделение Союза художников – еще без особой помпы, спокойно – начинает отмечать и собственный юбилей, 80-летие со дня образования. В ближайшие несколько месяцев постоянных посетителей вернисажей в залах СХ ждет буквально череда великолепных выставок, о которых, безусловно, мы расскажем на страницах «В», но которые надо будет обязательно посмотреть вживую.