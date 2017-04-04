Битва за стюардесс на приморской сцене

Кто победит в курортном романе: брутальные шахтеры или хипповые художники?

В краю магнолий плещет море, рядом с морем, словно райские птицы, порхают прекрасные, как весь гражданский флот, гламурные стюардессы… А возле, отчаянно стремясь завоевать сердца красавиц, сошлись в схватке суровые шахтеры – те самые, что каждый день идут в бой за уголь, и хиппового вида художники, непринужденно распивающие портвейн под музыку Адамо…

Что в итоге получится из всей этой гремучей смеси и «кто кого», приморский зритель увидит в театре Горького на премьере спектакля «Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс».

Пьесу питерского драматурга Александра Образцова со столь необычным названием во Владивостоке ставит режиссер Валерий Саркисов (несколько лет назад он поставил эту пьесу в Москве как антрепризный вариант с Георгием Мартиросяном, Ильей Бледным и Ларисой Белобровой в главных ролях), кстати, хорошо знакомый записным театралам Приморья.

– Я пригласил Валерия Саркисова снова поработать с нами, – сказал главный режиссер театра Ефим Звеняцкий, потому что его предыдущие работы на нашей сцене – «Свадьба Кречинского», «Укрощение строптивой», «Юлий Цезарь» – пользовались любовью зрителей. Мне показалось, что стоит возобновить наше сотрудничество. Тем более что поставленный недавно Валерием Саркисовым в Нижнем Новгороде спектакль «На дне» стал событием в театральной жизни этого города…

Валерий Юрьевич не скрывает: он рад спустя 12 лет снова работать с труппой театра имени Горького.

– В прошлый раз мне довелось поработать с теми, кого сегодня мы уважительно называем мэтрами, – говорит он, – с Александром Славским, Владимиром Сергияковым, Натальей Музыковской, Александром Запорожцем… А сегодня мы репетируем с молодежью, с новым поколением, и я с радостью вижу, что она талантливая, яркая, а главное – впитала традиции театра… Валентин Запорожец, Дмитрий Самотолкин, Александра Аубекерова, Сергей Коврижиных, да все актеры, занятые в постановке, работают отлично!

«Драки шахтеров с художниками из-за стюардесс» – вневременная, можно сказать, комедия. Крым, море, пальмы, дома отдыха, курортники – эта история могла случиться и в 50-х, и в 70-х годах прошлого века, и в веке нынешнем, уверен Валерий Саркисов.

– В определенном смысле пьеса Александра Образцова – эдакое советское ретро, – говорит он. – Но мне не хотелось расставлять такие акценты и как-то точно обозначать время, в котором происходит действие. Поэтому и музыка у нас на сцене звучит самая разная, и костюмы художник Андрей Климов придумал такие, которые смотрелись бы стильно и 50, и 20 лет назад… Мы говорим не о времени, мы говорим о любви, о вечных чувствах… Наш спектакль – лирический, очень, на мой взгляд, нежный, но при этом и полный юмора. Впрочем, мы не ставим такой цели – рассмешить зрителя во что бы то ни стало. Мы хотим предложить ему качественное и красивое зрелище, спектакль, который говорит о вечном простыми словами. А название… Ну разве плохое название? Именно такое и нужно, чтобы привлечь внимание!