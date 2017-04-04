Соцсети: 14+ и только по паспорту

Законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей» разработало Заксобрание Ленинградской области.

Документ предполагает, как пишут «Известия», строгий порядок допуска и идентификации пользователей, которых обяжут создавать страницы в соцсетях только под своим настоящим именем. При регистрации придется представить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе.

По проекту, который Госдума по плану должна была рассмотреть вчера, 5 апреля, за невыполнение проверки паспортных данных пользователя владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта – до 300 тыс. рублей, пользователю – до 5 тыс. Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом.

Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее, если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

Еще одна инициатива из законопроекта – полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. В пояснительной записке указывается, что соцсети ведут к потере рабочего времени, а работодатели не могут с этим бороться.

Законотворцы пояснили, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. У соцсетей будет время, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним.