Философ, IT-специалист или звезда рок-группы

В каких школах Владивостока растят гениев

Обзор «10 успешных специализированных школ Владивостока» подготовило управление образования администрации города в помощь родителям.

По словам специалистов, апрель и май – месяцы, когда семьи будущих первоклашек начинают всерьез задумываться о школе. Конечно, любое учебное заведение города дает полноценное и качественное образование, но вместе с тем есть самые успешные, сообщает пресс-служба мэрии. Именно в них занимается большинство победителей олимпиад и даже всероссийских конкурсов. Их ученики регулярно набирают высокие баллы по ЕГЭ.

Технический лицей (ул. Ковальчука, 6). В 2013 году лицей вошел в топ–500 лучших школ России. В 2016-м стал лауреатом Всероссийской выставки образовательных учреждений России, в этом же году получил миллионный грант от Игоря Пушкарева. Основной специализацией здесь является математика. В данный момент в лицее также делают упор на IT-технологии.

Творческая школа № 45 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 27). Известна благодаря клипу «Мумий Тролля». Упор школа делает на художественно-эстетическое и спортивное развитие. Здесь есть хоровое пение, сольное пение, музыкальная грамота, танцевальная студия, театр моды. С 1974 года успешно работает хор «Звонкие голоса». Дети этого хора 4 года назад записали песню и снялись в клипе «Мумий Тролля» «Троллейбус № 4».

Лицей № 3 с проживанием в пригороде (ул. Главная, 39). Особенность учреждения в том, что здесь обучаются только старшеклассники. И не только обучаются, но и проживают, полностью погруженные в интеллектуальную атмосферу. Упор в школе делают на химию и биологию. Здесь будет интересно обучаться будущим медикам. Сильна в учреждении предпрофильная подготовка учеников. Как результат – у лицеистов не возникает проблем с ЕГЭ и поступлением в вузы.

Физико-математическая школа № 23 (ул. Иртышская, 6). Здесь углубленно изучают физику и математику. Поэтому в школе множество кружков и дополнительных занятий по этим предметам. Есть профильная и предпрофильная подготовка. Существует система «перепрыгивания» через класс, если позволяют знания. Результат: ученики ежегодно завоевывают статус победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников.

Лицей № 41 с экономикой в 5-м классе (ул. Борисенко, 22). Уже с 5-го класса здесь существует углубленное изучение математики, информатики, биологии, химии и физики. Сразу после начальной школы начинают изучать экономику. А в 10-м классе можно выбрать направление: социально-экономическое, химико-биологическое, информационно-технологическое. Лицей постоянно сотрудничает с ВГУЭС и ДВФУ, устраивая совместно дополнительные уроки.

Химико-биологическая школа № 22 (ул. Светланская, 207). Упор в школе делают на химию и биологию. Ученики именно этого учреждения чаще всего побеждают во Всероссийской олимпиаде по этим предметам. Стабильным баллом по химии и биологии при сдаче ЕГЭ для них является 70, 80.

Нескучная школа № 28 (ул. Светланская, 119б). Позиционирует себя как нескучная благодаря углубленному изучению иностранных языков. На постоянной основе здесь сотрудничают с южнокорейскими школами, происходит регулярный обмен опытом. Также в школе много разнообразных творческих кружков: «Учение с увлечением», «Тхэквондо», «Театр ассорти» и «В мире информации».

Школа с японским уклоном № 51 (ул. Вострецова, 9). Школа сотрудничает с генеральным консульством Японии и Японским центром. Регулярно проводятся чайные церемонии, мастер-классы по каллиграфии, игры в японские шахматы щёги, мастер-классы по приготовлению блюд японской кухни, традиционные японские танцы и песни, празднование японских праздников вместе с сообществом японцев. Изучение японского языка начинается уже во 2-м классе. В школьном клубе «Тотори» учащиеся могут более подробно познакомиться с историей и культурой Японии. Также школьники периодически ездят в Японию.

Экологическая школа № 71 (ул. Лермонтова, 30). Само пригородное расположение школы словно диктует ей направленность: экология и забота об окружающем мире. В школе есть экологический отряд «Аралия», регулярно участвующий во всевозможных экоакциях. А одна из его воспитанниц Александра Егорцева за общественную экологическую работу стала факелоносцем на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

Школа с китайским уклоном № 63 (ул. Бородинская, 7). Китайский язык здесь изучают со 2-го класса. Регулярно взаимодействуют с Институтом Конфуция ДВФУ. Организовано множество кружков и дополнительных занятий с носителями языка.