Если тебе собственник имя...

Что нужно знать о налоговом бремени обычных граждан

Муниципальная школа «Управдом» продолжает осуществлять важный просветительский проект в жилищно-коммунальной сфере. Причем владивостокцы получают необходимые знания, касающиеся не только повседневной жизни своих многоквартирных домов, но и своих прав и обязанностей в отношении имущества, которое им принадлежит.

Так, темой очередного занятия в «Управдоме» стали нюансы налогообложения. Речь шла в том числе о том, какие налоги должны платить обычные собственники, а также о том, на какие налоговые вычеты они имеют право. В качестве спикера организаторы школы пригласили заместителя начальника инспекции Федеральной налоговой службы по Фрунзенскому району Владивостока Андрея Марченко.

Налоговые правила и исключения

Многие думают, что обязанность платить налоги касается только бизнесменов или индивидуальных предпринимателей. Однако это не так. Подобная обязанность возложена государством и на граждан, которые являются просто собственниками дорогостоящего имущества: квартиры, земельного участка, гаража или иной недвижимости, автомобиля или других транспортных средств. Так что раз в год вспоминать о наличии налоговой службы придется.

Кроме того, свои доходы должны декларировать те граждане, которые:

– сдают свою недвижимость в аренду;

– получили в дар объекты недвижимости от лиц, не являющихся их ближайшими родственниками или членами их семей;

– продали свою недвижимость, находившуюся у них в собственности менее трех лет.

В отношении последней категории есть небольшое уточнение: согласно последним изменениям в налоговом законодательстве, граждане освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже недвижимости, находящейся у них в собственности не менее пяти лет. Однако если квартира была получена в дар от члена семьи, по наследству или в порядке приватизации, то минимальный срок владения этим имуществом для освобождения от уплаты налога составляет по-прежнему три года.

– Представлять декларацию по форме 3-НДФЛ больше не нужно, – поясняет специалист. – Теперь физическое лицо будет уплачивать налог после получения налогового уведомления и квитанций, направляемых ему налоговым органом. Оплатить такой налог необходимо не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным. Новые правила применяются к доходам, полученным с 2016 года.

Как именно можно заполнить налоговую декларацию

Есть несколько способов заполнения физическими лицами декларации о доходах. В первом случае налогоплательщику следует обратиться в любую налоговую инспекцию города и получить там для заполнения бланк по форме 3-НДФЛ. Проконсультироваться у сотрудников инспекции по вопросам заполнения он сможет там же, причем не только во время проведения дней открытых дверей, но и в любое другое время. Для удобства в апреле налоговые инспекции Владивостока работают по особому режиму. Прием налоговой отчетности в апреле осуществляется каждую субботу с 10.00 до 15.00.

Одно из самых важных изменений, касающихся получения имущественных налоговых вычетов, вступило в силу еще в 2014 году. В частности, с 2014 года действует положение, согласно которому налогоплательщик, не использовавший при приобретении одного объекта недвижимости всю сумму вычета (в настоящее время – 2 млн рублей), вправе получить остаток в случае покупки (строительства) другого жилья. То есть имущественный вычет можно получить не по одному приобретенному объекту недвижимости, а по нескольким, будь то квартиры, дома, земельные участки с домами, комнаты.

Однако должны быть соблюдены следующие условия:

– налогоплательщик не пользовался имущественным налоговым вычетом до 1 января 2014 года;

– объект недвижимого имущества приобретен после 1 января 2014 года, т.е. правоустанавливающие документы оформлены после этой даты. Поэтому, к примеру, на квартиру, приобретенную в 2011 году, этот новый порядок не распространяется.

Льготы по налогу на имущество для пенсионеров

С 1 января 2015 года изменился порядок предоставления льгот по налогу на имущество физических лиц. Использовать льготу можно только при уплате налога за один объект каждого вида.

Налоговая льгота предоставляется при соблюдении двух условий:

объекты находятся в собственности пенсионера;

объекты не используются в предпринимательской деятельности.

Налоговая льгота предоставляется в отношении:

квартир или комнат;

жилых домов;

помещений или сооружений, используемых в профессиональной творческой деятельности;

хозяйственных строений или сооружений площадью не более 50 кв. м, расположенных на дачных, садовых и других земельных участках;

гаражей или машино-мест.

Льгота не распространяется на объекты недвижимости, кадастровая стоимость которых превышает 300 млн рублей.

Остальные виды недвижимого имущества подлежат налогообложению в общем порядке.

Вопрос-ответ

– Подскажите, пожалуйста, взимается ли налог с придомового земельного участка? А с инфраструктуры, расположенной на ней?

– В 2015 году в Налоговый кодекс внесены изменения: земельные участки, находящиеся под многоквартирными домами, налогом на землю не облагаются. Относительно инфраструктуры таких изменений нет.

– Можно ли отказаться от уже приватизированной земли? А то коснулось дело асфальтирования дороги возле дома, и тут выясняется: если земля принадлежит нам, нам и дорогу асфальтировать...

– Это полномочия общего собрания собственников жилья.

– Квартиру я покупала еще до 2014 года. Налоговый вычет я получила не на всю сумму. Год назад купила еще и дачу, хотела получить с этой покупки налоговый вычет, но мне отказали, так как положенные деньги я получила еще по квартире и могу компенсировать свои расходы только по ипотеке. Так ли это?

– Изменения, позволяющие получить недовыбранный вычет на приобретенное имущество, вступили в силу с 1 января 2014 года и распространяются только на то имущество, что было куплено с начала 2014 года. Если вы квартиру приобрели, допустим, в 2012-м и воспользовались вычетом, который был на тот момент гораздо меньше, но вы его использовали, то на повторный вычет прав вы действительно не имеете.

– Скажите, пожалуйста, получить вычет можно только с ипотечного кредита или с потребительского также? В договоре (я брала потребительский кредит) указано несколько целей займа, а именно: приобретение участка, ремонт дома и благоустройство...

– На ремонт дома вы вычет не получите. Если вы желаете получить налоговый вычет, то цель займа должна быть определенной – приобретение имущества. Кроме того, в договоре купли-продажи должно быть прописано, что на приобретение имущества использовались заемные деньги.

– Скажите, если мы выберем человека, который будет уполномочен сдавать в аренду нашу придомовую территорию, какой налог он будет вынужден платить?

– Существует практика, когда решением общедомового собрания, отраженным в протоколе, уполномочивается конкретное физическое лицо для заключения договора с арендаторами и для получении доходов, которыми это физическое лицо будет распоряжаться в интересах дома. Он и должен подать декларацию по форме 3-НДФЛ. Правда, этого гражданина могут упрекнуть в ведении незаконной предпринимательской деятельности.

Тут важно знать, что пленум Верховного суда в 2012 году постановил, что сдача в аренду квартиры не является видом предпринимательской деятельности. А вот в отношении сдачи земельного участка такого постановления не было. То есть если вы сдаете квартиру, то ИП регистрировать необязательно, а вот сдача физическим лицом придомового участка – не столь простая процедура. Но у вас ведь есть управляющая организация, которой вы доверили обслуживание вашего дома. Это юридическое лицо, и УК вправе заключать подобные договоры.

– Как вы определяете граждан, которые сдают свои квартиры, чтобы взыскать с них налог?

– Элементарно. Соседи нам пишут.

– Каковы ваши действия в таком случае?

– Мы проводим совместные рейды с участковыми инспекторами полиции, в ходе которых получаем подтверждение, что данная квартира сдается. Опрашивается квартиросъемщик, приглашается владелец квартиры. Как правило, обычно собственники в таком случае декларируют свой доход.

– В нашем дворе незаконно действует автостоянка. То, что стоянка незаконная, подтверждено решением Ленинского районного суда еще от 2012 года. Но опознавательных знаков на автостоянке нет и она продолжает действовать. Налоги владелец стоянки, вероятно, не платит.

– Мы проводим проверки по подобным сообщениям, однако самое большое, что мы можем сделать, это привлечь к ответственности лицо, которое принимает деньги без кассового аппарата. А вот ликвидация незаконной стоянки – дело не налоговой инспекции, а полиции.

Справка «В»

Напомним, что муниципальная школа «Управдом» была создана в 2012 году по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева с целью повышения правовой грамотности населения в сфере ЖКХ. В рамках этого проекта горожане получают нужную информацию по управлению многоквартирными домами, содержанию общего имущества, организации капитального ремонта, повышению энергоэффективности своих домов. На каждом занятии идет живой, заинтересованный диалог, решаются самые актуальные вопросы ремонта и содержания жилищного фонда. Школа собрала и объединила огромное число неравнодушных собственников жилья, рачительных хозяев. Их во Владивостоке становится все больше. Это один из главных результатов работы «Управдома».

В 2014 году открылась первая в России школа «Молодой управдом» для горожан в возрасте до 35 лет. Своей целью организаторы ставят массовое знакомство молодых жителей приморской столицы с системой управления домами и вовлечение их в этот процесс.

Благодаря растущему уровню грамотности горожан в сфере ЖКХ и жилищном законодательстве они все активнее участвуют в различных государственных и муниципальных программах по ремонту жилья. Ежегодно в десятках домов Владивостока ремонтируют кровли, фасады, меняют электропроводку, системы отопления, водоснабжения и канализации, устанавливают новые лифты.

Муниципальная школа «Управдом» работает на бесплатной основе. Принять участие в этом образовательном проекте могут все желающие. Для этого нужно подать заявку на электронный адрес: shevchenko@vlc.ru, прислать свои пожелания и вопросы, а также контактные данные.