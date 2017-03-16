Пилигрим приглашает в «Артэтаж»

Открытие персональной выставки Александры Анюхиной «Я пилигрим» состоится в муниципальном выставочном зале «Артэтаж» (Океанский проспект, 9) в пятницу, 31 марта, в 16.30. Художник представит работы, выполненные в различных графических техниках.

А 6 апреля, как уже писал «В», в центре современного искусства «Артэтаж» состоится открытие четырех новых выставочных залов.

Напомним: муниципальный центр современного искусства создан по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарева. Известный галерист и основатель галереи «Артэтаж» Александр Городний по договоренности с мэром передал в дар городу свою коллекцию живописи, скульптуры, других художественных работ, которую он собирал долгие годы. Именно эта коллекция стала основой нового муниципального учреждения.

Под размещение «Артэтажа» администрация Владивостока предоставила один из самых красивых старинных особняков города – так называемый Дом Демби – здание, построенное в центре приморской столицы в начале прошлого века.