МФЦ без выходных

Работа многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока продолжает совершенствоваться. Так, для удобства горожан отделение № 4 МФЦ (ул. Невельского, 13) с 1 апреля будет работать без выходных, сообщает пресс-служба мэрии.

По аналогичному графику (понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота – с 8 до 20 часов, среда – с 11 до 20 часов, воскресенье – с 8.00 до 19.30) работают и отделения № 3 (пр. 100 лет Владивостоку, 44) и № 5 (Партизанский проспект, 28а).

Остальные отделения МКУ «МФЦ ВГО» продолжат работу по прежнему графику: понедельник – с 9.00 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 9 до 20 часов; среда – с 11 до 20 часов; суббота – с 9 до 13 часов; воскресенье – выходной.

График работы территориально обособленного структурного подразделения (ТОСП), расположенного в пос. Трудовое (ул. Лермонтова, 36): понедельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 18 часов; пятница – с 9.00 до 16.45; суббота, воскресенье – выходной. Обеденный перерыв – с 13.00 до 13.45.

График работы ТОСП на о. Русском (ул. Экипажная, 10): вторник, четверг – с 9.30 до 16.00.