Меняем четыре колеса на два: в апреле стартует велосезон

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Через неделю, 8 апреля, во Владивостоке состоится открытие велосезона-2017. Администрация Владивостока приглашает к участию в велозаездах всех желающих независимо от возраста и стажа катания. В этом году пересаживаться на велосипеды можно будет на месяц раньше (обычно сезон начинается в конце апреля – середине мая).

Велопробег стартует от Покровского парка по улице Алеутской, далее по Корабельной набережной и финиширует на набережной Цесаревича. – В этом году локальные площадки для участников велопробега развернутся на набережной Цесаревича. Среди таких площадок можно выделить уже понравившиеся всем игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие, – рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. Сбор участников велозаезда начнется в 11.30.

Автор : Отдел новостей «В»

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