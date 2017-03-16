Меняем четыре колеса на два: в апреле стартует велосезон

Через неделю, 8 апреля, во Владивостоке состоится открытие велосезона-2017. Администрация Владивостока приглашает к участию в велозаездах всех желающих независимо от возраста и стажа катания. В этом году пересаживаться на велосипеды можно будет на месяц раньше (обычно сезон начинается в конце апреля – середине мая).
Велопробег стартует от Покровского парка по улице Алеутской, далее по Корабельной набережной и финиширует на набережной Цесаревича.
– В этом году локальные площадки для участников велопробега развернутся на набережной Цесаревича. Среди таких площадок можно выделить уже понравившиеся всем игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие, – рассказал начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко.
Приморский край, являющийся самым востребованным регионом Дальнего Востока среди потенциальных получателей дальневосточных гектаров, оказался только на третьем месте по количеству уже выданных участков, сообщает РИА «Новости».
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство