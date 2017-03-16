Компании будут платить штраф за водителей автобусов

Сразу три компании оштрафованы во Владивостоке за нарушение договора о регулярных перевозках. Как сообщает пресс-служба мэрии, штрафы выписаны за нарушение безопасности и качества обслуживания пассажиров при осуществлении перевозок.

Так, 29 марта в рамках очередной проверки соблюдения договорных обязательств по выполнению регулярных перевозок специалистами управления транспорта администрации города Владивостока был проведен рейд на остановке «Некрасовская». В ходе проверки были выявлены факты нарушения безопасности пассажиров: посадка и высадка людей осуществлялась на проезжую часть между транспортным средством и заградительным сооружением путепровода, что могло повлечь опасные последствия для пассажиров.

Компаниям автобусных маршрутов № 23 «Семеновская – Енисейская – Автовокзал» (компания ООО «Раннер»), № 17 «Семеновская – Карбышева» (ООО «Компания «Самокат»») и № 24 «Фанзавод – Луговая – Центр – Фанзавод» (ООО «Скорость») выписаны уведомления о наложении штрафа в размере 5 тысяч рублей.