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Глава Владивостока назвал новое обвинение абсурдным

Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело в отношении главы Владивостока Игоря Пушкарева, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ.
Глава Владивостока назвал новое обвинение абсурдным

По версии следствия, мэр приморской столицы якобы в течение 7 лет получал взятки от собственного брата, гендиректора группы компаний «Востокцемент» Андрея Пушкарева, за то, что МУП «Дороги Владивостока» закупало стройматериалы у предприятий «Востокцемента» – гиганта цементной промышленности Дальнего Востока.

Отметим, что ранее директору МУП «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову было также предъявлено обвинение в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями.

«Абсурд следственных действий в отношении меня и моего брата Андрея вышел на новый уровень, – говорится в комментарии Игоря Пушкарева, размещенном на его официальной странице в социальной сети. – 28 марта нам были предъявлены новые обвинения. В этот раз обвиняют во взятке, которую я якобы получил – внимание! – от собственного брата в виде дома для моего сына. Также фигурируют мой транспорт, охрана, дивиденды супруге и т.д. за все годы моей работы мэром.

Это какой-то безумный полет фантазии, больше подходящий для «шоу», как высказался глава государства на ежегодном обращении. Я, конечно, понимаю, почему такое происходит, – это способ продления ареста и усиление давления. 31 мая истекает срок следствия и документы должны были быть переданы в суд. Как я уже заявлял, у следствия отсутствует доказательная база. Все экспертизы по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями показали, что от моих действий не было ущерба.

Я уверен, что докажу свою невиновность. Конечно, такая перспектива следствие не устраивает. Они давят на меня и мою семью, чтобы я признался в том, чего не совершал. Новое обвинение, несмотря на всю абсурдность, позволит оставить нас под арестом. Более того, если следствие на этом не остановится (а границы его фантазии теперь неизвестны), то в будущем оно поставит в сложное положение суд, которому придется все это рассматривать с серьезным видом. Но и у меня не остается выбора. Я буду идти до конца и докажу невиновность, несмотря на все попытки следствия».

Напомним, что глава Владивостока был задержан 1 июня 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. Расследование дела продолжается уже 10 месяцев без каких-либо серьезных подвижек. Все это время Игорь Пушкарев находится в СИЗО «Матросская тишина». Ходатайства защиты мэра об изменении меры пресечения на домашний арест упорно отклонялись судом. Каждый раз по одним и тем же основаниям: наличие катера и вертолета у Востокцемента, а также мнение, что глава города, находясь под домашним арестом, может повлиять на ход следствия. Также Игорю Пушкареву систематически отказывают в свиданиях с женой. На данный момент мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 30 мая.

Автор : Отдел новостей «В»

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