Восток – дело спорное

До сих пор с восторгом вспоминаю свое посещение во Владивостоке выставки картин Николая и Святослава Рерихов. Я не столько любовался великолепными пейзажами горных вершин Гималаев, сколько пытался вслед за авторами постичь мистическую Шамболу.

Если кто не знает или подзабыл, то напомню, что дальневосточные вернисажи во Владивостоке, Находке и Хабаровске (всего по стране их прошло более 250) Международный центр Рерихов проводил регулярно с 1998 года с интервалом в 2–3 года. В нашем городе картины выставлялись в музее на улице Петра Великого и в картинной галерее. В последний раз о творчестве великого русского художника, философа и путешественника Николая Рериха и продолжателя его дела Святослава нам напомнили два года назад. А на 2018 год планировалась очередная экспозиция их картин.

Боюсь, что теперь мы не скоро сможем полюбоваться неповторимыми индийскими этюдами наших соотечественников. Дело в том, что на творческое наследие Рерихов положил глаз столичный Государственный музей Востока. Причем частью их работ он завладел еще в конце 90-х годов, хотя за это время не сделал ни одной выставки.

А недавно, как рассказала одна из организаторов выставок в Приморье Анна Тарабрина, сотрудники музея Востока с молчаливого согласия министерства культуры с помощью бойцов ОМОНа ворвались в общественный Международный центр Рерихов (МЦР) и изъяли более 200 наиболее ценных картин и артефактов. Под предлогом того, что изымаются только работы, подаренные центру российскими меценатами. Печально.

Тем не менее залы еще не закрылись. В последние дни туда устремились сотни жителей и гостей Москвы, чтобы успеть посмотреть то, что еще не «конфисковали». Ведь и сам МЦР может закрыться. Поскольку он находится в самом центре столицы, недалеко от Кремля в отреставрированной усадьбе Лопухиных, являющейся памятником архитектуры. Слишком много желающих завладеть лакомым куском – старинным особняком и землей под ним.

И первым в очереди стоит все тот же музей Востока «с правом» на монополию всего восточного искусства на территории России. Именно он обратился с иском в суд о расторжении бессрочного договора аренды усадьбы Лопухиных с МЦР.

Сейчас по всему миру проводится просветительский выставочный проект «Пакт Рериха. История и современность». Экспозиции выставлялись во многих странах Европы, Америки и Азии, в том числе в штаб-квартире ЮНЕСКО, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке и его отделениях в Женеве и Вене, во Дворце мира в Гааге. Их уже посетило более 500 тысяч человек. За это подвижничество рериховский центр в Москве номинирован на Нобелевскую премию мира.

После изъятия части работ картин для Владивостока может элементарно не хватить.