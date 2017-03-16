Подросткам рассказали о битве за Москву

Школьники Владивостока в клубе «Антресоль» Молодежного ресурсного центра в рамках проекта «История одной войны» продолжают знакомиться с историей Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.

Очередная встреча была посвящена битве за Москву, которая, как пояснил подросткам специалист муниципального МРЦ Павел Докучаев, дала понять немецкому командованию, что надежды на победу не оправдались.

Ребятам рассказали о подвигах юной партизанки Зои Космодемьянской, летчика Виктора Талалихина, бойца стрелкового полка Тимофея Лаврищева, героев-панфиловцев и подольских курсантов. Все они вошли в историю Великой Отечественной войны как пример героизма и стойкости.

– Мы уделяем большое внимание духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, – пояснил директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков. – В клубе «Антресоль» такие встречи проходят несколько раз в месяц. Ребята самостоятельно изучают дополнительную литературу и делятся знаниями со сверстниками, выступая в качестве лекторов.

Справка «В»

Молодежный клуб «Антресоль» расположен по адресу: Океанский проспект, 99-76. Телефон для справок 222-22-94. Расписание мероприятий можно найти в группах МРЦ и клуба «Антресоль» в социальной сети ВКонтакте и в Инстаграм: mrc_vladivostok