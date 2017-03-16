Орденоносец Серебряного креста

Новостная лента
Апрель, 01 суббота
14:39
Мэр Владивостока подружился со стритрейсером Эриком Китуашвили
14:39
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
14:39
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:45
Теперь клиенты Сбербанка могут отправлять зарплату своим сотрудникам прямо со смартфона
13:37
Приморец на скорости на смерть сбил женщину в Приморье
13:01
На следующей неделе в Приморье потеплеет до +21 °С
12:29
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании
12:06
Аналог героина обнаружен в яде тропических рыб, - ученые
11:27
Таксист сбил мотоциклиста во Владивостоке
11:25
Куда пойти во Владивостоке в выходные дни
10:47
Бывшая туберкулезная больница сгорела во Владивостоке
10:18
VIII канал отмечает день рождения Видео
10:09
Гороскоп на 1 апреля
09:43
Во Владивостоке без осадков, +9 °C
09:22
1 апреля - День смеха
08:21
Приморцам рассказали о клещах и как избежать энцефалита
07:07
Блэкаут в Новосибирской области: без света более 36 тысяч человек
06:02
РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на южных Курилах
05:02
Геннадий Зюганов назвал Навального попом Гапоном
04:07
"Сланцевая революция" в США ставит крест на стабилизации мирового рынка нефти
03:05
Лунная станция Deep Space Gateway: подготовка к полёту на Марс
02:02
Аудио с жестоким розыгрышем подростка признано незаконным
01:03
Приморцам рассказали о бешенстве
00:02
График магнитных бурь на апрель 2017 года: как справляться с плохим самочувствием
Март, 31 пятница
23:26
Весенний призыв в армию 2017 в России: сроки проведения, когда начинается
22:20
В приморской столице 3 апреля стартует экспресс-курс «Молодой управдом»
21:24
Владивосток готовится к празднованию Дню Победы Фото
20:04
Крупная инвестиционная компания из Китая намерена участвовать в реализации проектов по развитию турбизнеса во Владивостоке Фото
19:17
Проект «Ресторан литературной кухни» признан лучшим в рамках «Бизнес-лаборатории»
18:42
Во Владивостоке наградили «соловушек» Фото
18:19
Афиша культурных событий с 1 по 7 апреля
18:01
Астрономы нашли реальную планету Татуин
17:42
Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Орденоносец Серебряного креста

Он падал с вертолетом, был «солдатом» одного из племен Афганистана… И писал книги о разведчиках

10 апреля исполняется 70 лет полковнику в отставке, ветерану пограничной службы и внешней разведки, почетному сотруднику госбезопасности, члену Союза писателей России Анатолию Смирнову

За плечами Анатолия Георгиевича, сына полного Георгиевского кавалера, годы службы в Тихоокеанском пограничном округе, в горячих точках за пределами России в качестве советника, преподавание в Академии службы внешней разведки и 21 книга, написанная им о товарищах и коллегах по невидимому фронту. В том числе и известная повесть «Висбаден» всегда на связи» о легендарном разведчике Рихарде Зорге.

Не исключено, что когда-нибудь найдется литератор, который возьмется за книгу и об Анатолии Смирнове, человеке удивительной судьбы, чья жизнь – пример верного служения Отечеству.

Он родился в Костромской области, когда страна еще не восстановилась после военной разрухи. Как большинство его сверстников, работать начал рано, с 14 лет, надо было помогать семье. Трудился строителем, механиком, воспитателем в профтехучилище и даже литературным сотрудником районной газеты. Срочную службу проходил в частях группы советских войск в Германии, участвовал в известных событиях в Чехословакии в 1968 году. Отслужив, Анатолий Смирнов вновь вернулся к журналистике, устроившись в районную газету, правда, ненадолго. По рекомендации ЦК ВЛКСМ молодой и активный комсомолец Смирнов был направлен комсоргом в одно из лесных хозяйств Костромской области.

Судьба нашего героя сделала крутой поворот после вооруженного конфликта на советско-китайской границе на острове Даманском. В 1969 году Костромское управление КГБ вернуло его на воинскую службу, направив в Тихоокеанский пограничный округ. Чекистам нужны были политически грамотные и перспективные парни для укрепления пограничных войск офицерскими кадрами – в соответствии с решением ЦК КПСС. С той поры Анатолий Георгиевич навсегда связал свою жизнь с Приморьем, где прошел путь от заместителя начальника заставы до заместителя начальника по разведке Гродековского пограничного отряда.

Но была в его биографии еще одна веха – участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в качестве советника. Анатолий Георгиевич не рассказывает, чем он конкретно занимался в горячей точке, говорит, что время еще не пришло: закрытая тема. Так что если и вспоминал для других, то не о многом.

Однажды крупнокалиберная пуля из пулемета душмана пробила бак вертолета, в котором летел подполковник Смирнов. Винтокрылая машина должна была взорваться, но случилось чудо: горючее не вспыхнуло и пилоту удалось посадить израненный вертолет. Позже вертолетчики говорили, что такой феномен выпадает один раз на миллион случаев.

В другой раз вертолет с подполковником Смирновым летел над боевой зоной, снаряды рвались за бортом справа и слева. Но осколки летели мимо. Вдруг пропеллер заскрежетал и перестал вращаться, вертолет стал падать. И тут лопасти снова начали вращаться. А потом снова остановились… Так продолжалось несколько раз. Вертолет то камнем падал вниз, то снова поднимался. Все, кто был на его борту, уже мысленно простились с родными и близкими. Но пилоту удалось вывести машину из боевой зоны и даже удачно приземлиться. В винтовом узле они обнаружили причины непонятного поведения техники: осколок застрял между шестеренками. Как при таком повреждении им удалось долететь, для Смирнова до сих пор загадка.

– Ну, подполковник, ты везунчик, наверное, в рубашке родился, – сказал командир вертолета, пожимая руку Анатолию Георгиевичу на прощание.

Видимо, есть все-таки солдатская птица удачи, которая не раз его оберегала от смерти.

Смирнов даже жил на нелегальном положении в племени сулиманхин. Чтобы вжиться в роль солдата-афганца, которую ему пришлось исполнять на вражеской территории, он зубрил пушту, постигал местные обычаи и нравы. И даже учился правильно завязывать чалму, потому что в Афганистане каждый клан повязывает чалму своим способом. И это не прихоть местных модников. По чалме можно определить, какого рода-племени человек. Разведчику-нелегалу неправильно повязать чалму – значит выдать себя. Но Смирнов был хорошим учеником, поэтому и выжил...

За заслуги перед государством Анатолий Георгиевич награжден более чем 20 правительственными наградами. Среди них – три российских ордена, высший афганский орден «Звезда» III степени, медали Афганистана и Болгарии.

Свой богатый служебный и жизненный опыт полковник Смирнов передавал своим ученикам, преподавая в Академии службы внешней разведки. В запас он ушел с должности профессора кафедры борьбы с бандитизмом и терроризмом. Ему присвоено почетное звание «Почетный сотрудник госбезопасности».

В 2013 году решением Геральдического совета при президенте Российской Федерации ему вручен почетный орден «Серебряный крест» за большой вклад в дело безопасности страны, достойное выполнение воинского долга, многолетнюю литературную и общественную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.

 

Автор : Сергей КОЖИН

comments powered by Disqus
В этом номере:
Заряд педагогической энергии
Заряд педагогической энергии

Наши учителя и храм построят, и УУД раскроют

Начинаем генеральную уборку
Начинаем генеральную уборку

С 3 апреля во Владивостоке стартует санитарный двухмесячник, который продлится до 28 мая, сообщает пресс-служба мэрии.

Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике

Уникальные амурские горалы-альбиносы живут в Лазовском заповеднике. В России таких мест, где охраняют и изучают столь редких парнокопытных, всего два.

Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров

Приморский край, являющийся самым востребованным регионом Дальнего Востока среди потенциальных получателей дальневосточных гектаров, оказался только на третьем месте по количеству уже выданных участков, сообщает РИА «Новости».

Четыре тысячи немытых…

В не такой уж отдаленной перспективе ряды граждан, не имеющих возможности помыться, рискуют пополнить собой почти четыре тысячи владивостокцев.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4106

Под прицелом – браконьеры
Видите клещей? А они есть
«Наношоколад» начинили капустой
Помоги детям Донбасса
Энергетики без приглашения по квартирам не ходят
Начинающим бизнесменам расскажут, как получить помощь от мэрии

газета
газета "Владивосток" № 4105

Дед, мы к тебе приедем…
Культура в провале
Узаконить перепланировку стало проще
И шаманы били в бубны
Горожан приглашают сыграть на терменвоксе
Воздушный сервис оценят тайные пассажиры

газета
газета "Владивосток" № 4104

Битва на сене
Во Владивосток пришел Навруз
Принес пользу? Получи премию
Красная горка: пост сдан – пора жениться
Апрель обещает аномальное тепло
Директор музея имени Арсеньева получил премию президента РФ

газета
газета "Владивосток" № 4103

День М впишут в современный тренд
«Эру-ГЛОНАСС» вводят по временной схеме
На Окатовой поставят стену с контрфорсами
Хорошо весной на лыжах. Да еще по льду…
Подростков отправят на заводы
Споем при свечах