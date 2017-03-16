Орденоносец Серебряного креста

Он падал с вертолетом, был «солдатом» одного из племен Афганистана… И писал книги о разведчиках

10 апреля исполняется 70 лет полковнику в отставке, ветерану пограничной службы и внешней разведки, почетному сотруднику госбезопасности, члену Союза писателей России Анатолию Смирнову

За плечами Анатолия Георгиевича, сына полного Георгиевского кавалера, годы службы в Тихоокеанском пограничном округе, в горячих точках за пределами России в качестве советника, преподавание в Академии службы внешней разведки и 21 книга, написанная им о товарищах и коллегах по невидимому фронту. В том числе и известная повесть «Висбаден» всегда на связи» о легендарном разведчике Рихарде Зорге.

Не исключено, что когда-нибудь найдется литератор, который возьмется за книгу и об Анатолии Смирнове, человеке удивительной судьбы, чья жизнь – пример верного служения Отечеству.

Он родился в Костромской области, когда страна еще не восстановилась после военной разрухи. Как большинство его сверстников, работать начал рано, с 14 лет, надо было помогать семье. Трудился строителем, механиком, воспитателем в профтехучилище и даже литературным сотрудником районной газеты. Срочную службу проходил в частях группы советских войск в Германии, участвовал в известных событиях в Чехословакии в 1968 году. Отслужив, Анатолий Смирнов вновь вернулся к журналистике, устроившись в районную газету, правда, ненадолго. По рекомендации ЦК ВЛКСМ молодой и активный комсомолец Смирнов был направлен комсоргом в одно из лесных хозяйств Костромской области.

Судьба нашего героя сделала крутой поворот после вооруженного конфликта на советско-китайской границе на острове Даманском. В 1969 году Костромское управление КГБ вернуло его на воинскую службу, направив в Тихоокеанский пограничный округ. Чекистам нужны были политически грамотные и перспективные парни для укрепления пограничных войск офицерскими кадрами – в соответствии с решением ЦК КПСС. С той поры Анатолий Георгиевич навсегда связал свою жизнь с Приморьем, где прошел путь от заместителя начальника заставы до заместителя начальника по разведке Гродековского пограничного отряда.

Но была в его биографии еще одна веха – участие в боевых действиях в Демократической Республике Афганистан в качестве советника. Анатолий Георгиевич не рассказывает, чем он конкретно занимался в горячей точке, говорит, что время еще не пришло: закрытая тема. Так что если и вспоминал для других, то не о многом.

Однажды крупнокалиберная пуля из пулемета душмана пробила бак вертолета, в котором летел подполковник Смирнов. Винтокрылая машина должна была взорваться, но случилось чудо: горючее не вспыхнуло и пилоту удалось посадить израненный вертолет. Позже вертолетчики говорили, что такой феномен выпадает один раз на миллион случаев.

В другой раз вертолет с подполковником Смирновым летел над боевой зоной, снаряды рвались за бортом справа и слева. Но осколки летели мимо. Вдруг пропеллер заскрежетал и перестал вращаться, вертолет стал падать. И тут лопасти снова начали вращаться. А потом снова остановились… Так продолжалось несколько раз. Вертолет то камнем падал вниз, то снова поднимался. Все, кто был на его борту, уже мысленно простились с родными и близкими. Но пилоту удалось вывести машину из боевой зоны и даже удачно приземлиться. В винтовом узле они обнаружили причины непонятного поведения техники: осколок застрял между шестеренками. Как при таком повреждении им удалось долететь, для Смирнова до сих пор загадка.

– Ну, подполковник, ты везунчик, наверное, в рубашке родился, – сказал командир вертолета, пожимая руку Анатолию Георгиевичу на прощание.

Видимо, есть все-таки солдатская птица удачи, которая не раз его оберегала от смерти.

Смирнов даже жил на нелегальном положении в племени сулиманхин. Чтобы вжиться в роль солдата-афганца, которую ему пришлось исполнять на вражеской территории, он зубрил пушту, постигал местные обычаи и нравы. И даже учился правильно завязывать чалму, потому что в Афганистане каждый клан повязывает чалму своим способом. И это не прихоть местных модников. По чалме можно определить, какого рода-племени человек. Разведчику-нелегалу неправильно повязать чалму – значит выдать себя. Но Смирнов был хорошим учеником, поэтому и выжил...

За заслуги перед государством Анатолий Георгиевич награжден более чем 20 правительственными наградами. Среди них – три российских ордена, высший афганский орден «Звезда» III степени, медали Афганистана и Болгарии.

Свой богатый служебный и жизненный опыт полковник Смирнов передавал своим ученикам, преподавая в Академии службы внешней разведки. В запас он ушел с должности профессора кафедры борьбы с бандитизмом и терроризмом. Ему присвоено почетное звание «Почетный сотрудник госбезопасности».

В 2013 году решением Геральдического совета при президенте Российской Федерации ему вручен почетный орден «Серебряный крест» за большой вклад в дело безопасности страны, достойное выполнение воинского долга, многолетнюю литературную и общественную работу по патриотическому воспитанию молодого поколения.