Юные танцоры выпустили видеоуроки для желающих научиться танцевать

Группа молодых танцоров Владивостока разработала уникальный образовательный интернет-проект «Полезности». Курс по современным видам танца и координации из 200 видеоуроков.

Команда инициативных танцоров при поддержке управления по делам молодежи администрации Владивостока на протяжении последних семи лет занимается разработкой актуального материала, который в итоге превратился в законченный образовательный проект «Полезности». В конечном счете над проектом работали семь человек, три из которых – школьники, участники и капитаны команд городского конкурса «Стартинейджер».

Куратором проекта является известный в городе хореограф и лауреат премии администрации Владивостока «Есть за что!» в области искусства и культуры Максим Будянский. По его словам, идея проекта зародилась во время подготовки школьников к городскому конкурсу «Стартинейджер».

– Большая часть ребят в возрасте от 14 лет и старше получает информацию о танце и хореографии из сети Интернет, а также на стихийно организованных разовых мастер-классах заезжих преподавателей либо от неквалифицированных тренеров в коммерческих школах, – рассказывает Максим Будянский. – В таких случаях отсутствует обязательный поурочный план занятий. Итогом подобного образования стали низкий уровень исполнения танца, отсутствие у подростков артистической этики и дисциплины. Такое положение дел приводит к ситуации, когда молодых танцоров много, а танцевать на школьных конкурсах, городских фестивалях и праздниках некому. Постепенно мы пришли к формированию проекта, с помощью которого ребята смогли бы получать нужные знания в любой удобный для них момент.

– Развитие творческого потенциала молодежи – одна из приоритетных задач администрации города. Проекты, которые были разработаны Максимом Будянским, реализуются при нашей поддержке на территории Владивостока уже несколько лет и являются неотъемлемой частью масштабных городских праздников. Стоит отметить, что количество участников и зрителей на открытых мероприятиях, которые проводит Максим, с каждым годом растет, – рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Сергей Язев.