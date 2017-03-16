Кавээнщики будут сдавать экзамен

Школа «Звезды КВН» продолжает свою работу. Юные кавээнщики посещают различные мастер-классы и семинары, оттачивают полученные знания на практике, чтобы в будущем поражать зрителей искрометными шутками.

Напомним: школа «Звезды КВН» открылась благодаря совместной работе управления по делам молодежи администрации Владивостока, Приморской краевой организации «Российский союз молодежи», Приморского клуба веселых и находчивых и городского Дворца детского творчества Владивостока. В школе занимаются ребята от 12 до 17 лет, занятия для всех бесплатные.

– 15 февраля стартовал очередной сезон школы, в которую мы отобрали более 40 участников, – рассказывает специалист управления по делам молодежи администрации Владивостока Илья Захаров. – В апреле состоится смотр того, чему ребята научились, так называемая контрольная работа, по итогам которой самого веселого и находчивого отметят дипломом с отличием. Эту школу мы создали, чтобы привлечь интерес молодежи к движению КВН, подготовить начинающих игроков к выступлениям на городском уровне. Могу сказать, что у нас это получается, все больше ребят приходят в школьную лигу и показывают хорошую подготовку, ставят интересные номера.

С момента открытия школы «Звезды КВН» состоялось множество мероприятий по обучению основам и правилам игры в КВН, формированию навыков сценического мастерства, созданию сценария выступления, миниатюры. Так, за последний месяц школьники учились придумывать индивидуальные и коллективные репризы, узнавали, как оформить свое выступление музыкально, побывали на мастер-классах лучших кавээнщиков Приморской лиги и т.д.