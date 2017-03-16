Чем начинающие художники занимаются в полях

Выставка «Пленэр-2016. Живопись», основу экспозиции которой составили работы студентов художественного факультета института искусств, откроется 31 марта в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи (Партизанский проспект,12).
По словам организаторов, это не просто выставка, а смотр-конкурс лучших работ молодых художников за прошедшее лето. Она проходит в этом году в двух галереях: графика – в галерее современного искусства «Арка», живопись – в Приморской государственной картинной галерее.
Пленэр 2016 года проходил в живописных бухтах мыса Гамова, поселках Витязь и Рисовая Падь, в яхт-клубе МГУ. По итогам выставки кафедра живописи и рисунка художественного факультета определит три призовых места, победители будут награждены премиями и дипломами.
Приморский край, являющийся самым востребованным регионом Дальнего Востока среди потенциальных получателей дальневосточных гектаров, оказался только на третьем месте по количеству уже выданных участков, сообщает РИА «Новости».
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